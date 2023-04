Xiaomi 13 Ultra contre 13 Pro : Encore mieux

Cela n’aurait vraiment pas été nécessaire. Parce que le Xiaomi 13 Ultra dépasse le déjà très bon Xiaomi 13 Pro, qui n’a été lancé en Allemagne qu’il y a quelques mois. Les deux ont un appareil photo multifonction avec un énorme capteur de 1 pouce et la puce Qualcomm actuellement la plus rapide Snapdragon 8 Gen 2. Alors, que peut faire d’autre l’Ultra ? Nous comparons.

Xiaomi 13 Ultra contre Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Pro Écran Amoled LTPO de 6,73 pouces avec 1-120 Hz (dynamique), résolution WQHD+ (3200 x 1400 px, 552 ppp), Dolby Vision, HDR10+, 68 milliards de couleurs (espace colorimétrique DCI-P3), Corning Gorilla Glass Victus, luminosité typique : 1 300 nits, luminosité maximale : 2 600 nits Écran Amoled LTPO de 6,73 pouces avec 1-120 Hz (dynamique), résolution WQHD+ (3200 x 1400 px, 552 ppp), Dolby Vision, HDR10+, 1,07 milliard de couleurs (espace colorimétrique DCI-P3), Corning Gorilla Glass Victus, luminosité typique : 1 200 nits, luminosité maximale : 1 900 nits Processeur Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core, 4 nm) jusqu’à 3,19 GHz Processeur Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core, 4 nm) jusqu’à 3,19 GHz Caméra quadruple avec système Leica (objectif Summicron) Appareil photo principal (23 mm) avec capteur 1 pouce (Sony IMX989) et 50 MP, deux niveaux d’ouverture variables : f/1.9 et f/4.0, super pixel 3,2 µm, Hyper OIS Appareil photo ultra grand angle (12 mm) avec 50 MP, f/1,8, super pixel 1,4 µm, Sony IMX858 Caméra téléobjectif avec zoom optique 3,2x (75 mm), 50 MP, f/1,8, OIS, Sony IMX858, SuperZoom-Macro, superpixel 1,4 µm « Super » téléobjectif (120 mm) avec zoom optique 5x, 50 MP, f/3.0, OIS, superpixel 1,4 µm, Sony IMX858 Vidéo jusqu’à 8K à 24 ips, LOG 10 bits Triple caméra avec système Leica Appareil photo principal avec capteur 1 pouce (Sony IMX989) et 50 MP, f/1.9, taille de pixel 1,6 µm, Hyper OIS Appareil photo ultra grand angle (14 mm) avec 50 MP, f/2.2 Caméra téléobjectif (75 mm) avec zoom optique 3x, 50 MP, f/2.0, OIS Vidéo jusqu’à 8K à 24 ips, LOG 10 bits Caméra frontale avec 32 MP, f/2.0, taille de pixel : 0,7 µm, 1080p à 30 ips Caméra frontale avec 32 MP, f/2.0, taille de pixel : 0,7 µm, 1080p à 30 fps Stockage : à partir de 512/12 Go avec UFS 4.0 et LPDDR5X, jusqu’à 1 To/16 Go Stockage : 256/12 Go avec UFS 4.0 et LPDDR5X Batterie : 5 000 mAh avec système Hypercharge de 90 W (recharge en 34 minutes), sans fil : 50 W, Xiaomi Surge Battery Management System Batterie : 4 820 mAh avec système Hypercharge 120 W (recharge en 19 minutes), sans fil : 50 W Refroidissement liquide (technologie Loop LiquidCool), reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran Refroidissement liquide (technologie LiquidCool), reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran 5G, WiFi 6E et 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C (3.2 Gen 1), deux haut-parleurs, Dolby Atmos, Hi-res audio (24-bit), résistant à l’eau et à la poussière selon IP68 5G, WiFi 6E et 7, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB-C (2.0), deux haut-parleurs, Dolby Atmos, Hi-res audio (24-bit), résistant à l’eau et à la poussière selon IP68 Système d’exploitation : Android 13 avec MIUI 14 Système d’exploitation : Android 13 avec MIUI 14 Dimensions : 163,2 x 74,6 x 9,1 mm. Poids : 227 g Dimensions : 162,9 x 74,6 x 8,4. Poids : 210g Prix ​​: à partir de 1500 euros environ Prix ​​: environ 1300 euros

Qu’est-ce qui rend le Xiaomi 13 Ultra meilleur que le 13 Pro ?

Mis à part l’appareil photo, les différences entre les deux téléphones ne sont pas si énormes. Les deux ont presque la même taille – l’Ultra est un peu plus épais et plus lourd en raison du système de caméra. L’écran est de la même taille (6,73 pouces) et a la même résolution. Cependant, l’écran de l’Ultra est beaucoup plus lumineux avec 2 600 nits de luminosité maximale. Il s’agit peut-être même de l’écran le plus lumineux actuellement sur le marché et devance même l’Oppo Find X6 Pro (2 500 nits), qui a récemment avancé ici. Il semble y avoir une course pour avoir l’affichage le plus brillant qui soit.

Xiaomi 13 Pro : appareil photo et dos. Image : Xiaomi Caméra arrière Xiaomi 13 Ultra. Image : Xiaomi

La principale différence entre le Xiaomi 13 Ultra et le Xiaomi 13 Pro est clairement l’appareil photo. Le module de caméra de l’Ultra n’est pas seulement beaucoup plus grand, à mon avis, il est plus joli et placé au milieu à l’arrière. Il abrite également le système de caméra le plus puissant avec deux téléobjectifs. Très beau : avec le Sony IMX 858, les trois caméras secondaires ont également des capteurs relativement sensibles à la lumière et de grande taille. La plupart des autres fabricants n’ont jusqu’à présent accordé tout leur amour qu’à l’appareil photo principal, et le reste était clairement de qualité inférieure.

Presque tout est un peu mieux

Semblable à Apple dans l’iPhone 14 Pro, le Xiaomi 13 Ultra dispose également d’un deuxième niveau de zoom virtuel 2x, qui est censé fonctionner presque sans perte en raison du grand capteur. Vous disposez également d’un zoom hybride 10x.

Et sinon ? Le Xiaomi 13 Ultra est-il supérieur au Xiaomi 13 Pro dans certains détails ? Par exemple, la norme USB plus moderne (3.2 Gen 1 au lieu de 2.0), plus de mémoire, un refroidissement liquide encore plus moderne et la batterie légèrement plus grande, qui possède sa propre puce pour un système de gestion de batterie plus efficace. Mais attention : la batterie de l’Ultra se recharge en réalité un peu plus lentement que celle du Pro (90 contre 120 watts ou 34 contre 19 minutes).

Un grand capteur dans le Xiaomi 13 Ultra + trois petits capteurs puissants. Graphismes : Xiaomi

Incidemment, ce que le constructeur néglige de faire avec les deux téléphones, c’est la caméra frontale : bien qu’elle ait une résolution de 32 MP, elle ne gère que la vidéo 1080p au lieu de 4K. Donc, si vous voulez enregistrer des vlogs haute résolution avec, vous devez retourner le téléphone.

Conclusion

Plus d’appareil photo que de téléphone : le Xiaomi 13 Ultra ne laisse presque rien à désirer – à la fois en termes de smartphone et de système d’appareil photo presque professionnel. Les utilisateurs pourront zoomer en continu jusqu’à un grossissement de 10x avec le Xiaomi Pro Focus sans presque aucune perte de qualité. Xiaomi sera probablement payé grassement pour cela au moins 1 500 euros.

Si vous n’avez pas besoin de la meilleure technologie photo et que vous voulez tout de même un très bon téléphone de la marque, le Xiaomi 13 Pro est également un très, très bon choix.

Alors que le Xiaomi 13 Ultra devrait également être disponible sur le marché allemand au second semestre, le Xiaomi 13 Pro est déjà disponible ici.

