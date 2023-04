Instagram cible Linktree et ajoute enfin le support pour mettre plusieurs liens dans votre bio

Instagram ajoute ce que Mark Zuckerberg décrit comme « l’une des fonctionnalités les plus demandées ». À partir d’aujourd’hui, vous pouvez désormais ajouter jusqu’à cinq liens à votre bio Instagram, ce qui résout un problème de fonctionnalité de longue date qui obligeait les utilisateurs d’Instagram à opter pour des outils tiers comme Linktree à la place.

Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram, la qualifiant de « probablement l’une des fonctionnalités les plus demandées que nous ayons eues ». Pour moi, cela en dit long sur le rythme d’innovation et de concentration d’Instagram, mais c’est un sujet pour un autre jour.

Avec ce changement, vous pouvez désormais ajouter jusqu’à cinq liens à votre bio Instagram, avec une petite mise en garde. Seul le premier lien apparaîtra directement dans la bio, tandis que les autres sont masqués dans un menu contextuel contextuel. Par exemple, si j’avais trois liens dans ma bio Instagram, le message se lirait : « Netcost-security.fr.com et deux autres liens ».

Cette limitation pourrait encourager certains utilisateurs à continuer à utiliser un service comme Linktree, car ils pourraient inclure un lien unique dans leur biographie qui dirige les utilisateurs vers une page Web plus personnalisée pour accéder à d’autres liens.

Instagram a été incroyablement lent à intégrer des liens sur la plate-forme. La société a mis des années à donner à chacun la possibilité d’ajouter des liens vers les stories Instagram. Vous ne pouvez toujours pas non plus ajouter de liens vers les publications du flux Instagram. Instagram pour iPad ne prend pas non plus en charge les liens (attendez…)

Instagram déploie un support pour mettre jusqu’à cinq liens dans le bios vers tous les comptes, y compris les comptes professionnels et personnels, à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez gérer vos liens en modifiant votre profil dans l’application Instagram.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



