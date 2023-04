Les exigences de la loi CHIPS freinent les ambitions de la Chine en matière de fabrication de puces

Vue d’ensemble : les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés aux entreprises chinoises ont déjà entraîné des changements dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, et d’autres sont susceptibles de se produire. Cependant, la loi CHIPS ajoute une autre couche d’incertitude pour les acteurs mondiaux comme TSMC, Samsung et même des entreprises américaines comme Intel et Micron qui exploitent également certaines installations en Chine mais souhaitent obtenir des subventions gouvernementales pour leurs plans d’expansion. Le perdant évident ici est l’industrie chinoise des semi-conducteurs, qui devra trouver de nouvelles façons de survivre dans un climat géopolitique difficile.

En 2021, nous avons appris que des entreprises comme SMIC et la société chinoise Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) avaient fait des progrès incroyables pour rattraper les acteurs mondiaux de l’industrie des semi-conducteurs, du moins en ce qui concerne la fabrication de NAND, RAM et low- CPU et GPU finaux.

Dans le cas de YMTC, il a même développé une technologie de liaison hybride avancée pour empiler les matrices de mémoire qui a permis aux fabricants de SSD locaux de proposer des produits assez compétitifs en termes de densité de stockage et de performances avec des offres grand public telles que Samsung, Micron, et SK Hynix. Cela a suffi à piquer l’intérêt d’Apple pendant un court moment, car YMTC semblait être un fournisseur alternatif potentiel de mémoire NAND pour les iPhones bas de gamme.

Ce qui a surpris les observateurs de l’industrie, c’est le rythme rapide des développements chinois des semi-conducteurs dans tous les domaines, à l’exception des GPU haut de gamme pour les jeux et des accélérateurs d’IA pour le centre de données. Des fonderies avancées étaient construites grâce à des milliards de dollars de financements soutenus par le gouvernement, et des entreprises comme SMIC, Wingtech, Zhaoxin, Starblaze Technology et Tongfu Microelectronics braconnaient des talents de Taiwan.

Cela dit, la guerre commerciale américano-chinoise qui a commencé sous l’administration Trump il y a plusieurs années s’est poursuivie sous le président Biden et a entraîné plusieurs sanctions et restrictions à l’importation de technologies produites en Chine. Cela a quelque peu freiné les ambitions de ce dernier pays et fait de l’acquisition d’équipements de fabrication de pointe une tâche ardue.

Bien que l’administration Biden ait autorisé certains citoyens américains à continuer à travailler pour des sociétés chinoises de semi-conducteurs qui figurent sur la liste des entités, ces organisations ont choisi de chasser ces employés dans le cadre d’un étrange effort de « désaméricanisation ». Les effets de cette décision ne sont toujours pas clairs, mais un problème plus grave se profile pour toutes les entreprises qui exploitent des usines ou des centres de recherche et développement en Chine : la loi CHIPS.

La Chine a déjà perdu l’accès facile à l’achat ou à la licence de technologies essentielles fabriquées aux États-Unis, et les entreprises qui opèrent dans la région devront décider s’il est ou non dans leur intérêt de continuer à le faire à l’avenir. De nombreuses entreprises de semi-conducteurs souhaitent puiser dans le vaste bassin de financement de la loi CHIPS, mais l’une des principales exigences est qu’elles ne sont pas autorisées à s’associer à des entreprises chinoises ou à étendre leur capacité de fabrication dans la région pendant une décennie.

Les analystes de TrendForce pensent que cela aura un impact significatif sur les fonderies chinoises, les fabricants de plaquettes de silicium et les fabricants de mémoires au cours des 10 prochaines années. Ajoutez à cela les fabricants japonais et néerlandais acceptant d’aider aux contrôles des exportations contre la Chine, même lorsqu’il s’agit d’équipements DUV plus anciens pour des nœuds de processus plus matures, et vous pouvez facilement voir comment le plan du pays pour atteindre l’autosuffisance technologique d’ici 2025 semble destiné à échec.

Un point particulièrement sensible dans les prévisions est la part de la Chine dans la production mondiale de DRAM, qui devrait passer de 14 % en 2023 à seulement 12 % en 2025. La production de NAND pourrait connaître une baisse encore plus importante de 31 % à 18 % au cours des deux prochaines années. années. Des sociétés américaines comme Intel et Micron ainsi que des sociétés coréennes telles que Samsung et SK Hynix voudront couvrir l’écart qui en résultera, mais elles ne pourront pas utiliser leurs installations chinoises pour le faire.

S’ils reçoivent un financement de la CHIPS Act, ils ne pourront pas mettre à niveau les chaînes de montage ou créer des capacités supplémentaires, ce qui indique que leurs opérations chinoises seront réduites au fil du temps, car les puces fabriquées dans la région deviendront moins compétitives par rapport aux alternatives sur le marché mondial.

TSMC fait face à une énigme similaire avec son Fab 16 à Nanjing, en Chine. L’installation produit principalement des puces sur un nœud de processus de 28 nm et les plans de mise à niveau des chaînes de montage vers un nœud de processus de 16 nm sont susceptibles d’être retardés ou entièrement abandonnés. Néanmoins, les petites fonderies taïwanaises comme VIS et PSMC qui se concentrent sur les puces pour les applications automobiles bénéficient déjà de plus de commandes à venir.

TrendForce indique que les entreprises américaines ont déjà réduit leur production manufacturière en Chine et cherchent des moyens de déplacer la production ailleurs. Il est également possible que certains optent pour une stratégie de fractionnement de leurs efforts de production, avec des usines chinoises couvrant la demande locale et des installations à l’extérieur du pays desservant d’autres régions.

Certains, comme le fondateur de TSMC, Morris Chang, pensent que tout cela entraînera une fragmentation de l’industrie des puces, une augmentation des coûts et un ralentissement de l’innovation, bien qu’il soit d’accord avec la plupart des sanctions américaines contre la Chine. Les usines de puces avancées mettent plusieurs années à se mettre en place et à fonctionner, et les États-Unis ne verront pas les effets de leur politique étrangère d’ici là. Pourtant, il a déjà réussi à générer des investissements privés totalisant 200 milliards de dollars dans la fabrication de puces basée aux États-Unis.

Pendant ce temps, l’industrie chinoise des puces prépare une réaction concertée à ce qu’elle considère comme un coup dur pour ses efforts de reprise. Le mois dernier, le président de Huawei, Eric Xu, a déclaré que l’industrie chinoise des semi-conducteurs allait bientôt « renaître » à la suite des nombreuses sanctions qui lui ont été imposées. Xu affirme qu’un consortium d’entreprises chinoises (dont Huawei) a déjà développé l’équipement nécessaire pour un nœud de processus de 14 nm, qui a encore plusieurs générations de retard sur l’industrie mondiale mais une étape importante pour l’industrie locale.

Par ailleurs, le gouvernement local de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, investit pas moins de 30 milliards de yuans (environ 4,36 milliards de dollars) pour accélérer les startups spécialisées dans la science des matériaux et les équipements pour la fabrication de puces pour les applications automobiles.

Pour l’instant, il semble que l’industrie chinoise des semi-conducteurs pourrait rester figée dans le temps malgré tous les milliards qui lui sont lancés par son gouvernement dans l’espoir de la rendre moins dépendante de la technologie fabriquée aux États-Unis. Il est uniquement capable de produire des puces logiques de 14 nm, de la DRAM de 18 nm et de la NAND 3D à 128 couches – quelque chose qui ne changera pas tant que les préoccupations américaines concernant l’utilisation par la Chine de semi-conducteurs avancés à des fins militaires persisteront.

