HomePod peut désormais vous avertir lorsqu’il entend l’alarme de votre détecteur de fumée

La fonction de reconnaissance sonore promise est lancée aujourd’hui sur HomePod et HomePod mini. Lorsqu’il est activé, votre HomePod écoutera le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone existant de votre maison. Lorsqu’il entend l’alarme, le HomePod enverra une notification à votre iPhone via l’application Home.

La fonctionnalité a été annoncée pour la première fois comme revenant bientôt en janvier, parallèlement au lancement du HomePod de deuxième génération.

En tirant parti du microphone toujours allumé à l’intérieur du HomePod, cela indique que vous n’avez pas nécessairement besoin d’investir dans l’achat de nouveaux systèmes de détecteurs de fumée connectés à Internet – HomePod peut simplement améliorer l’utilité des détecteurs de fumée hors ligne « stupides » existants déjà installés dans votre maison.

De toute évidence, les notifications de reconnaissance sonore sont plus utiles lorsque l’alarme se déclenche et que vous n’êtes pas chez vous.

Comme vous pouvez vous y attendre d’Apple, cette fonctionnalité protège votre vie privée. Tout comme la façon dont le HomePod écoute « Hey Siri », le traitement de la reconnaissance sonore des alarmes de fumée et de monoxyde de carbone est exécuté localement sur l’appareil sur le HomePod.

Les notifications d’alarme peuvent inclure la vidéo d’une caméra HomeKit dans votre maison, si disponible. Comme toutes les fonctionnalités vidéo de HomeKit, celle-ci est envoyée à votre iPhone à l’aide d’un cryptage de bout en bout.

Peut-être avez-vous oublié que les fonctionnalités de sécurité de la reconnaissance sonore sont déjà disponibles sur iPhone et iPad, destinées aux utilisateurs sourds ou malentendants. Votre appareil iOS peut écouter les alarmes, les bruits d’animaux domestiques, le bruit du verre brisé, etc. Activez ces alertes dans Paramètres -> Accessibilité -> Reconnaissance sonore.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :