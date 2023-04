Lord of the Rings: Gollum mettra la pression sur votre hardware PC

Un mauvais présage : le développeur allemand Daedalic Entertainment a récemment commencé à accepter des précommandes pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum, le jeu d’action-aventure très attendu basé sur la populaire franchise JRR Tolkien. Cependant, certains joueurs potentiels craignent que nous ayons affaire à un port PC mal optimisé.

Les exigences minimales de Gollum exigent au moins un processeur Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600, 16 Go de RAM, un GPU Nvidia RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go), 16 Go de RAM et 45 Go de stockage disponible juste pour jouez à une résolution de 1080p avec des préréglages moyens et le ray tracing désactivé.

Les joueurs PC ciblant une résolution d’au moins 1440p avec des paramètres graphiques élevés et le ray tracing activé auront besoin d’au moins un processeur Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600, un Nvidia RTX 4070 (avec DLSS activé) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) carte graphique, 32 Go de RAM et 45 Go d’espace libre.

Toutes les versions nécessitent Windows 10 ou Windows 11 et au moins DirectX 11.

Daedalic a annoncé Le Seigneur des Anneaux: Gollum au début de 2019 avec une fenêtre de lancement cible de 2021. Les premières captures d’écran du jeu ont été partagées en 2020, mais en janvier 2021, il a été discrètement révélé que la sortie de Gollum avait glissé à 2022.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum doit maintenant sortir le 25 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Une version pour la Nintendo Switch est également dans les cartes bien qu’elle ne soit pas attendue avant un peu plus tard cette année. C’est dommage car un lancement simultané sur PC et le Switch aurait fourni une solide comparaison des pommes aux oranges étant donné le hardware daté de ce dernier.

Les parties intéressées peuvent pré-acheter l’édition standard sur Steam pour 49,99 $ ou faire des folies sur l’édition précieuse qui comprend six emotes pour 10 $ de plus. Si rien d’autre, nous savons que l’intérêt pour le jeu est élevé car le titre a déjà devenu or.



