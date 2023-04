La lutte d’Apple contre le chargement latéral de l’iPhone était au mieux inutile, au pire nuisible

Apple a mené une longue lutte contre l’obligation d’autoriser le chargement latéral de l’iPhone – la possibilité pour les propriétaires d’installer des applications directement à partir du site Web d’un développeur, de la même manière que nous le pouvons pour une application Mac.

La société est même allée jusqu’à affirmer que les Mac n’étaient pas à l’abri des logiciels malveillants, car les utilisateurs peuvent télécharger des applications directement. Mais finalement la bataille a été vaine, et a peut-être même été néfaste…

La lutte d’Apple contre le sideloading

Apple fait face à une pression antitrust croissante depuis des années concernant l’App Store – aux États-Unis comme ailleurs. Actuellement, si vous souhaitez vendre une application iPhone, vous ne pouvez le faire que via l’App Store. Apple obtient un contrôle total sur les applications que vous pouvez et ne pouvez pas vendre, pour des raisons qui semblent souvent arbitraires, et sur le montant de la commission que vous devez payer à Apple pour ce privilège.

Il a longtemps semblé que la société serait finalement tenue par la loi d’autoriser les stores d’applications tiers, le chargement latéral ou les deux. Pourtant, Apple s’est battu avec acharnement contre les deux idées.

En 2021, par exemple, lorsqu’un projet de loi bipartisan a été annoncé aux États-Unis, Apple a publié un rapport de 16 pages qui affirmait que seul le propre store d’applications de l’entreprise pouvait protéger les propriétaires d’iPhone contre les escroqueries et les logiciels malveillants.

Dans le rapport, Apple emmène les lecteurs dans une visite guidée des dangers potentiels de la vie sans l’App Store en détaillant la protection que l’App Store met en place pour empêcher les achats non autorisés d’enfants, la protection qu’Apple accorde à vos photos et vidéos personnelles de des applications indiscrètes et la possibilité que vous payiez pour des versions piratées d’applications sans le savoir.

Le responsable de la confidentialité de l’entreprise, Eric Neuenschwander, est allé jusqu’à suggérer que les utilisateurs d’iPhone qui souhaitaient continuer à utiliser l’App Store officiel pourraient être trompés en utilisant des tiers.

Même les utilisateurs qui ont l’intention – ils ont consciemment pensé qu’ils n’allaient télécharger que des applications depuis l’App Store – eh bien, les attaquants le savent, alors ils vont essayer de convaincre cet utilisateur qu’ils téléchargent une application depuis l’App Store même lorsque cela ne se produit pas.

Le responsable des logiciels d’Apple, Craig Federighi, est allé encore plus loin en jetant le Mac sous le bus dans le désespoir de l’entreprise de gagner l’argument.

Interrogé sur la raison pour laquelle le Mac peut avoir plusieurs stores d’applications, mais pas l’iPhone : « Il est régulièrement exploité sur le Mac », a expliqué Federighi. « iOS a établi une barre considérablement plus élevée pour la protection des clients. Le Mac n’atteint pas cette barre aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons un niveau de logiciels malveillants sur Mac que nous ne trouvons pas acceptable.

C’était un combat qu’Apple allait toujours perdre

La question n’était pas de savoir qui gagnerait cette bataille – Apple ou les législateurs – mais plutôt combien de temps le fabricant d’iPhone pourrait retarder l’inévitable.

Les choses se sont concrétisées l’été dernier, lorsque l’Union européenne a adopté la loi sur les marchés numériques, qui est entrée en vigueur plus tard la même année.

Bien que la loi soit désormais active, il reste quelques étapes supplémentaires avant qu’Apple ne doive se conformer. Premièrement, l’UE déclarera quelles entreprises sont qualifiées de « gardiens » pour les applications – une décision qui devrait être annoncée vers août ou septembre de cette année. C’est une conclusion d’avance qu’Apple sera sur cette liste. Deuxièmement, les entreprises auront le temps de s’y conformer, la date limite devant se situer vers février ou mars de l’année prochaine.

Il est vite devenu clair que l’entreprise elle-même en était pleinement consciente, un rapport révélant qu’Apple travaillait depuis un certain temps sur l’autorisation des stores d’applications tiers.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, ces changements verront Apple autoriser en dehors des App Stores sur l’iPhone pour la première fois. L’entreprise consacrerait une « quantité importante de ressources à l’effort à l’échelle de l’entreprise ». Ceci est décrit comme une « poussée majeure pour ouvrir des éléments clés des plates-formes d’Apple », selon « des personnes familières avec les efforts » qui ont parlé à Bloomberg. « Dans le cadre des changements, les clients pourraient finalement télécharger des logiciels tiers sur leurs iPhones et iPads sans utiliser l’App Store de l’entreprise », explique le rapport.

Le fabricant d’iPhone semble également avoir enfin fait la paix avec le chargement latéral, Bloomberg suggérant que cela viendra avec iOS 17.

Combattre cela a probablement fait plus de mal que de bien

Lorsque vous savez que vous allez perdre une bataille, la chose intelligente est de le reconnaître dès le début et de viser à contrôler le récit. Au lieu que tout le monde puisse voir que vous avez finalement été forcé de le faire contre votre volonté, donnez l’impression que c’était votre idée et que vous le faites simplement parce que c’est la bonne chose à faire.

C’est l’approche que je soutenais qu’Apple aurait dû adopter avec les commissions de l’App Store. Il a quand même réussi à devancer la législation, mais seulement de justesse – et seulement en partie.

Si Apple avait autorisé très discrètement le chargement latéral il y a quelques années, cela aurait supprimé la menace antitrust – tandis que la grande majorité des propriétaires d’iPhone auraient continué à obtenir leurs applications sur l’App Store, comme ils l’ont toujours fait. Le pourcentage de propriétaires d’iPhone qui ne chargeront jamais une application est extrêmement faible, Apple a donc passé beaucoup de temps et d’énergie à mener une bataille totalement inutile.

Pire encore, en combattant le problème si bruyamment et pendant si longtemps, Apple a en fait donné au problème beaucoup plus de publicité qu’il n’en aurait jamais reçu autrement. Il a transformé ce qui aurait autrement été un détail technique ennuyeux couvert uniquement par la presse Apple en un reportage médiatique. Apple a effectivement contribué à sa représentation en tant que méchant, sans aucun avantage pour l’entreprise.

C’est mon point de vue – et le vôtre? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Photo : Szabo Viktor/Unsplash

