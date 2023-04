Micro Center distribue des SSD gratuits, voici comment réclamer le vôtre

En un mot : Micro Center organise une promotion qui est presque trop belle pour être vraie. Pendant une durée limitée, les nouveaux clients peuvent obtenir un disque SSD gratuit de 256 Go sans aucune condition. Voici tout ce que vous devez savoir pour réclamer l’offre ainsi qu’une offre de bonus de GameStop.

Les nouveaux clients devront s’inscrire pour recevoir des SMs de l’équipe marketing de Micro Center, bien que vous puissiez vous désabonner à tout moment. Dans les 3 à 5 minutes, vous devriez recevoir un coupon sérialisé à usage unique qui peut être échangé contre un SSD SATA Inland Professional 256 Go 2,5 pouces ou un lecteur Inland Platinum 256 Go 2,5 pouces. Le modèle Pro a un prix de détail de 19,99 $ tandis que la déclinaison Platinum se vend normalement à 45,99 $.

Le coupon ne peut être échangé que sur les sites marchands physiques Micro Center, mais la bonne nouvelle est que tous les emplacements participent à la promotion. Vous pouvez consulter le site Web de Micro Center pour obtenir des informations à jour sur les stocks et voir ce qui est disponible dans votre région. Apportez simplement une copie physique ou numérique de votre coupon pour obtenir le lecteur.

L’offre est valable jusqu’à la date d’expiration du coupon ou jusqu’à épuisement des stocks, et aucun achat supplémentaire n’est nécessaire. Il y a une limite d’un coupon par client.

256 Go n’est pas une tonne d’espace de stockage ces jours-ci et SATA n’est plus l’interface la plus rapide, mais la gratuité est gratuite. Le lecteur pourrait constituer un excellent ajout à une construction budgétaire ou à un PC secondaire. En option, vous pouvez l’utiliser dans le cadre d’une stratégie de sauvegarde améliorée ou le jeter dans un boîtier de 2,5 pouces et en faire une clé USB portable.

Dans les nouvelles liées aux offres, GameStop organise actuellement une vente en acheter un, obtenez une vente gratuite (BOGO) sur certains jeux de console. Une vérification rapide révèle environ 40 titres participants, dont The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Bayonetta 3, Forspoken, The Callisto Protocol : Day One Edition, Elden Ring et Madden NFL 23, entre autres. Les réductions sont automatiquement appliquées lors du paiement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :