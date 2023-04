La part de marché de l’iPhone augmente, mais Samsung reprend la première place

Les dernières données d’information sur le marché indiquent que la part de marché mondiale de l’iPhone a augmenté d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre de l’année, mais qu’Apple a perdu sa position de numéro un au profit de Samsung.

Ce résumé ne compare pas tout à fait les Apple aux Samsung, car il mélange une comparaison des changements trimestriels et annuels…

Les données de Canalys indiquent que sur une base annuelle, la part de marché d’Apple est passée de 18 % à 21 %, tandis que la part de Samsung est passée de 24 % à 22 %. Dans cette image, les deux sociétés ont conservé leurs positions existantes dans le classement, mais avec la société Cupertino gagnant sur son rival coréen.

Cependant, sur une base trimestrielle, la part de marché de l’iPhone est passée de 25 % à 21 %, tandis que la part de Samsung est passée de 20 % à 22 %.

Samsung a été le seul fournisseur leader à réaliser une reprise d’un trimestre à l’autre et a eu du mal à revenir au numéro un avec une part de marché de 22 %. Pendant ce temps, Apple est tombé à la deuxième place avec une part de marché de 21 %, réduisant l’écart entre lui et Samsung, tiré par une forte demande pour sa série iPhone 14 Pro au premier trimestre 2023.

La bosse et le repli trimestriels pour Apple sont, bien sûr, comme d’habitude. Le trimestre des fêtes comprend le lancement des nouveaux iPhones, créant une forte augmentation des ventes, avec une baisse significative au trimestre suivant. Les effets cette année ont été plus faibles que d’habitude, car la société de Cupertino rattrapait toujours ses commandes d’iPhone au premier trimestre après ses contraintes d’approvisionnement au quatrième trimestre.

Dans l’ensemble, Canalys affirme que la demande de smartphones continue de baisser.

Le marché mondial des smartphones a connu un cinquième trimestre consécutif de baisse, en baisse de 12 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. Malgré des améliorations limitées des principaux facteurs macroéconomiques défavorables, le marché ne s’est pas encore redressé. […]

« Le déclin du marché des smartphones au premier trimestre 2023 était conforme aux attentes de l’ensemble du secteur », a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys. « Les conditions macroéconomiques locales ont continué d’entraver les investissements et les opérations des fournisseurs sur plusieurs marchés. Malgré les baisses de prix et les fortes promotions des vendeurs, la demande des consommateurs est restée atone, en particulier dans le segment bas de gamme en raison de la forte inflation affectant la confiance et les dépenses des consommateurs.