Speaker View veut révolutionner les réunions Teams

Une semaine de plus, nous continuons à collecter toutes les actualités liées à Microsoft Teams. Souvent, les réunions virtuelles sont compliquées à suivre et plus dans certains cas. Redmond en est conscient et travaille depuis longtemps sur Speaker View. Nous vous expliquons en quoi consiste cette nouvelle fonction.

Qu’est-ce que Speaker View et comment fonctionne-t-il ?

Speaker View est une fonctionnalité qui peut être sélectionnée à partir du sélecteur de vue dans les réunions Teams, permettant aux participants de suivre sans effort le haut-parleur actif actuel. Cette option est particulièrement utile dans les scénarios avec un nombre limité d’orateurs principaux et un large public, tels que les mairies, les formations ou les conférences, en particulier du point de vue de l’étudiant. Speaker View offre plusieurs avantages visuels, tels que :

Suivi actif facile des orateurs : la vue comprend une zone principale sur la scène pour se concentrer sur les principaux participants à la réunion.

Meilleure clarté visuelle : la vidéo du haut-parleur actif est affichée à une résolution plus élevée.

Représentation égale pour les participants audio et vidéo : tous les participants ont la même présence dans la réunion, que la vidéo soit activée ou non.

Une inclusion par défaut : cette vue utilise des mosaïques 16:9, qui offrent suffisamment d’espace pour afficher les gestes de la main et le langage corporel.

Une expérience prévisible : L’utilisation de dalles 16:9 et le placement cohérent des participants audio et vidéo sur la même scène garantissent une expérience fluide. Les utilisateurs qui activent ou désactivent leurs vidéos n’entraînent pas le re-rendu de l’intégralité de la scène.

La zone principale désignée pour l’orateur actif est également utilisée pour le partage de contenu, permettant des transitions fluides pendant les présentations.

Comment activer la vue Intervenant dans Teams ?

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être dans la préversion publique de Teams, qui peut être activée en suivant ces étapes :

Les administrateurs informatiques doivent définir une stratégie de mise à jour qui active l’affichage des fonctionnalités préliminaires. Vous pouvez apprendre comment le faire sur ce lien

Les utilisateurs doivent choisir de rejoindre l’aperçu public individuellement. Vous pouvez apprendre comment le faire sur ce lien

Une fois l’aperçu public activé, les utilisateurs peuvent sélectionner cette nouvelle vue « Vue de l’orateur » dans le sélecteur de vue de la barre d’outils de la réunion. Cette vue n’est pas définie comme vue par défaut.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les tests dans la préversion publique de Microsoft Teams et uniquement pour les plates-formes Windows ou macOS pour le moment.

Que disent les utilisateurs de Speaker View ?

Speaker View a été accueilli avec enthousiasme par de nombreux utilisateurs de Teams. Ceux-ci ont mis en évidence ses avantages pour améliorer l’attention, la compréhension et la participation aux réunions virtuelles.

