Les codes-barres traditionnels seront remplacés par des codes 2D de style QR d’ici 2027

En bref : Le code-barres est un spectacle familier depuis près de 50 ans, présent sur les emballages de pratiquement tous les articles de consommation dans le monde. Mais il devrait être progressivement supprimé d’ici 2027 au profit d’un successeur plus performant : les codes-barres 2D.

Le carré de code-barres familier rempli de lignes verticales fines et épaisses existe depuis des décennies. Il est utilisé universellement sur les produits grand public, mais sa fonctionnalité est limitée par rapport aux versions 2D, qui peuvent contenir beaucoup plus d’informations codées sur les axes horizontal et vertical.

Contrairement au code-barres standard à 12 chiffres, les versions 2D, qui ressemblent à des carrés ou à des rectangles contenant de nombreux petits points individuels (les codes QR sont une version), peuvent révéler beaucoup de choses sur un produit. Axios écrit que les sites marchands seront en mesure de répondre immédiatement aux rappels de produits et d’identifier les articles défectueux. Ils pourront également voir quand les aliments approchent de leur date de péremption et offrir des rabais. Les sites de ventes peuvent également s’attendre à ce que les codes améliorent considérablement leur contrôle des stocks.

Les codes 2D présentent également de nombreux avantages pour les consommateurs. En scanner un sur l’emballage d’un aliment à l’aide d’un téléphone, par exemple, fournira des informations telles que ses ingrédients, les recettes dans lesquelles il peut être utilisé, les allergènes potentiels et l’endroit où il a été cultivé.

Les codes-barres 2D ne sont pas seulement utiles pour les informations sur les denrées alimentaires. Ils peuvent révéler des offres promotionnelles, l’usine où quelque chose a été créé, les pratiques de développement durable d’une entreprise et même des informations sur le recyclage du produit ou du packaging. Les codes 2D peuvent également donner accès à des points de fidélité, des jeux et des coupons.

Depuis qu’ils ont été utilisés pour la première fois pour étiqueter les versions automobiles dans les usines japonaises en 1994, la popularité des codes QR n’a cessé d’augmenter et leur utilisation a explosé pendant la pandémie.

Puma a été la première entreprise à annoncer qu’elle utilise des codes-barres 2D sur les sites marchands et les produits aux États-Unis. Ils contiendront des informations sur les matériaux des baskets et les efforts de développement durable de l’entreprise. À l’échelle internationale, les codes sont utilisés au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour indiquer la fraîcheur et la durée de conservation des aliments. Ailleurs, l’UE a voté pour les utiliser pour les visas, améliorant les risques de sécurité liés aux vignettes de visa contrefaites et volées et facilitant la demande des voyageurs.

Le GS1 US, l’organisation de normalisation à but non lucratif qui supervise l’industrie des codes-barres, est à l’origine de la poussée «Sunrise 2027» pour passer entièrement aux codes-barres 2D d’ici 2027. Il a récemment publié un kit de test des capacités des codes-barres pour les sites de ventes afin d’évaluer leur préparation au passage à la 2D .

