GCam 8.8 va littéralement vous époustoufler : téléchargez-le et essayez-le maintenant !

Les smartphones Google Pixel proposent certaines des meilleures applications d’appareil photo disponibles, ce qui soulève la question : ces applications d’appareil photo peuvent-elles être adaptées pour une utilisation sur d’autres appareils Android ? La réponse réside dans GCam, une version modifiée de l’appareil photo Google qui apporte les fonctionnalités de l’application appareil photo aux mobiles non Pixel. Cela inclut la dernière version 8.8 de Shamim, une application hautement configurable et puissante.

Alors que Google continue de mettre à jour son application pour appareil photo Pixel, les moddeurs se consacrent à proposer leurs propres versions sous la forme de GCam. La version la plus récente, 8.8, offre une gamme d’excellentes options pour la majorité des smartphones. Les itérations précédentes, comme celle de BSG, ont été parmi les premières à être publiées, mais manquaient des options de configuration avancées généralement trouvées dans GCam. En revanche, la version 8.8 de Shamim est hautement personnalisable.

GCam 8.8 : cette caméra Google libère le potentiel de votre mobile

Le développement de GCam est un processus continu, les premiers moddeurs publiant leurs propres versions de Google Camera 8.8. Bien qu’Arnova8G2, l’un des moddeurs les plus populaires, n’ait pas encore publié sa dernière mise à jour bêta, d’autres mettent progressivement à jour leurs développements. Parmi eux se trouve Shamim, dont GCam 8.8 est incroyablement complet.

La version 8.8 de Shamim met à jour la base de l’application avec la dernière version de l’appareil photo Google et intègre une variété de paramètres avancés. Notamment, il offre également la possibilité de configurer le XML de chaque utilisateur. Permettre à chacun d’adapter la GCam à son appareil rapidement et facilement. Pour ce faire, téléchargez simplement le XML depuis le téléphone et appliquez-le dans les paramètres GCam.

Par défaut, les photos prises avec l’application de Shamim ont tendance à être un peu sombres sur la plupart des téléphones, avec parfois des teintes verdâtres. Cela a été observé après l’installation de l’application sur un appareil Xiaomi. Pour obtenir un fichier XML adapté à un téléphone spécifique, il est recommandé de visiter la page Web de Celso Azevedo.

Une fois que vous avez téléchargé le fichier sur l’appareil mobile, déplacez-le dans le dossier « SGCAM/8.8.224/XML ». GCam de Shamim chargera alors automatiquement le fichier au démarrage et redémarrera avec les paramètres les plus appropriés pour le téléphone. Selon les tests, cette méthode fonctionne correctement, du moins dans la mesure où un apk de caméra Google modifié peut fonctionner. Si le XML ne fonctionne pas ou nécessite des ajustements plus précis, les utilisateurs peuvent se plonger dans les paramètres avancés jusqu’à ce qu’ils obtiennent les résultats souhaités.

GCam 8.8 stable est chargé d’améliorations

La version stable 8.8 de Shamim est disponible en téléchargement sur la page Web de Celso Azevedo. Comme c’est souvent le cas avec GCam, l’application peut ne pas fonctionner correctement sur tous les appareils Android. Les utilisateurs doivent tenter leur chance et ajuster au maximum les paramètres. Il est également utile de localiser le fichier XML de configuration de l’appareil mobile qui installe GCam, car cela peut faire gagner du temps et donne généralement de meilleurs résultats.

L’application appareil photo Google Pixel est célèbre pour sa qualité supérieure. Les moddeurs ont créé des adaptations pour d’autres appareils Android. GCam est l’une de ces adaptations. La version 8.8 de Shamim fournit un logiciel de caméra puissant et hautement configurable pour les téléphones non Pixel. GCam évolue constamment, avec des versions nouvelles et améliorées offrant des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation.

Pour ceux qui souhaitent essayer GCam sur leur appareil Android, la version stable 8.8 de Shamim peut être téléchargée à partir de la page Web de Celso Azevedo. Les résultats peuvent varier selon les appareils, mais les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres et trouver le bon fichier XML pour de meilleurs résultats. GCam évolue constamment, les utilisateurs d’Android peuvent donc s’attendre à un logiciel de caméra encore plus puissant à l’avenir.

Dans l’ensemble, la GCam est une excellente option pour tous ceux qui cherchent à améliorer l’expérience de la caméra sur leur appareil Android non Pixel. Et avec la dernière version, il est plus facile que jamais de configurer l’application sur votre téléphone spécifique. Pourquoi se contenter d’une mauvaise application pour appareil photo ? Le logiciel de Google est formidable. Pourquoi ne pas l’utiliser sur votre appareil ? Essayez la GCam dès aujourd’hui.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine