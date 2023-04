Velotric Thunder 1 lancé en tant que vélos électriques urbains rapides et légers avec capteurs de couple et Apple Find My

Velotric est de retour avec un tout nouveau design de vélo électrique, cette fois axé sur une balade urbaine légère. La nouvelle ligne Thunder se décline en fait en deux variantes, le Velotric Thunder 1 et le Thunder 1 ST.

Les deux vélos sont des vélos électriques à assistance au pédalage rationalisés et efficaces, conçus pour être à la fois faciles pour votre dos et pour votre portefeuille. À seulement 16 kg (36 lb), les Thunder 1 et Thunder 1 ST sont pratiquement des poids plume dans l’industrie des vélos électriques à petit budget et sont livrés avec très peu de poids supplémentaire.

Mais cela n’indique pas que Velotric n’a pas intégré de fonctionnalités supplémentaires.

Les deux vélos comprennent des freins à disque hydrauliques avec leviers de frein réglables, des capteurs de couple pour une assistance au pédalage très réactive, des transmissions à 8 vitesses, des phares à LED à activation automatique, des moyeux à axe traversant pour une résistance et une robustesse accrues, et des câbles acheminés en interne traversant le 6061 à triple épaisseur. cadre en aluminium.

Le Thunder 1 possède également quelques fonctionnalités plus sophistiquées qui ne sont pas incluses dans le Thunder 1 ST légèrement plus petit. Le premier dispose d’un suivi GPS intégré pour l’antivol, qui fonctionne avec l’application Velotric pour localiser un vélo électrique volé ou égaré. L’application permet également d’autres fonctionnalités telles que le suivi de la conduite, et le vélo est également livré avec le déverrouillage des empreintes digitales, la reconnaissance automatique du cycliste et la compatibilité avec un accessoire de batterie d’extension d’autonomie en option pour une autonomie de batterie de 50 % supérieure.

Bien que le Thunder 1 ST n’ait pas le même niveau de fonctionnalités antivol intégrées, il inclut l’intégration Find My d’Apple, qui fonctionne comme un AirTag intégré pour trouver le vélo s’il s’éloigne. Cela ne fonctionne que dans les zones où les gens ont des produits Apple tels que les iPhones, mais cela couvre essentiellement toutes les zones urbaines du monde.

Si vous prévoyez de vous faire voler votre vélo au milieu d’une forêt, vous voudrez peut-être opter pour le suivi GPS du Thunder 1. Pour tous ceux qui vivent et se déplacent autour des gens, l’un ou l’autre des modèles devrait être assez facile à suivre s’il disparaît.

En ce qui concerne la transmission, les deux modèles partagent un moteur de moyeu de 350 W en continu et de 600 W en crête qui est alimenté par une batterie intégrée de 352 Wh.

Le Thunder 1 ST a une autonomie nominale de 50 miles (80 km), tandis que le Thunder 1 a une autonomie supérieure de 70 miles (112 km). Il n’y a pas d’accélérateur, mais les cinq niveaux différents d’assistance au pédalage ainsi que le capteur de couple et le dérailleur à 8 vitesses devraient offrir aux cyclistes de nombreuses options de pédalage.

La vitesse maximale hors de la boîte est de 20 mph (32 km / h), ce qui maintient le vélo désigné comme un vélo électrique de classe 1. Il existe une option de déverrouillage qui peut augmenter la vitesse de pointe à 25 mph (40 km/h), ce qui place les cyclistes en territoire de classe 3 (et réduit probablement un peu la plage).

Les vélos ne sont pas livrés avec des porte-bagages ou des garde-boue, mais ceux-ci seront apparemment disponibles auprès de Velotric en tant qu’accessoires supplémentaires.

Le Thunder 1 a des pneus 700 x 38c tandis que le Thunder 1 ST a inexplicablement des pneus 700 x 40c légèrement plus larges.

Le Thunder 1 ST est lancé à 1 499 $ et est disponible dans les tailles S et M, tandis que le Thunder 1 porte une légère prime à 1 799 $ et est disponible dans les tailles M et L. Le premier est disponible dans une couleur sable neutre ainsi qu’un orange lave vif. Les options de couleur de ce dernier sont un peu moins dans votre visage avec un doux dégradé Frozen Blue et un Crystal Black en niveaux de gris.

La prise d’Electrek

Si vous n’êtes pas un fan de l’assistance au pédalage, ce ne sont pas les vélos qu’il vous faut. Je sais que beaucoup de lecteurs américains sont « étrangler ou rien, merci beaucoup ». Mais j’en suis venu à vraiment apprécier les vélos électriques à assistance au pédalage pour leurs conceptions plus légères et plus efficaces, et j’aime donc ce que je vois ici.

Cela ressemble à un cadre lisse et à une belle collection de pièces, y compris les freins hydrauliques et le capteur de couple. J’aurais aimé que les ailes et le porte-bagages arrière soient inclus, mais au moins les vélos sont conçus pour les accepter comme accessoires.

Ce suivi GPS est une affaire ÉNORME, bien que même l’intégration Apple Find My soit géniale. J’en suis venu à aimer les AirTags pour suivre toutes mes affaires, donc la possibilité d’avoir les tripes d’un AirTag essentiellement intégrées dans le cadre du vélo est géniale.

Enfin, je suis éperdument amoureux de cette couleur de lave. Je sais que je suis allé un peu trop loin avec mon amour pour la couleur jaune vif Mango lorsque j’ai passé en revue le vélo d’aventure Velotric Nomad 1 Fat Tire, mais je vais le refaire ici. La lave orange vif est juste un super look pour un vélo comme celui-ci. Non seulement c’est amusant d’avoir des couleurs vives et expressives sur les vélos, mais je considère aussi que c’est une caractéristique de sécurité pour être remarqué par les conducteurs sur la route.

Dans l’ensemble, je dirais que Velotric a réussi avec la nouvelle série Thunder 1. J’ai hâte de tester ces vélos moi-même, et je ne manquerai pas de vous faire savoir s’ils roulent aussi bien qu’ils en ont l’air.

