SEGA renverse les sourcils d’Angry Birds alors qu’il s’apprête à acquérir Rovio pour 770 millions de dollars

La société mère de SEGA, SEGA SAMMY HOLDINGS, a annoncé qu’elle était parvenue à un accord avec le développeur d’Angry Birds, Rovio, pour acquérir la société pour 700 millions d’euros (770 millions de dollars). Cette décision intervient alors que SEGA vise à « renforcer davantage sa position sur ce marché mobile et mondial des jeux en pleine croissance ».

SEGA a partagé la nouvelle de l’acquisition de Rovio dans un communiqué de presse aujourd’hui. L’accord n’est pas une prise de contrôle hostile mais a plutôt fait sourire les dirigeants de Rovio. SEGA a souligné qu’il s’agit « d’une prise de contrôle amicale, comme le conseil d’administration de Rovio l’a accepté et a exprimé son support à l’offre publique d’achat ».

Par ailleurs, les investisseurs de Rovio qui détiennent 49,1% des actions en circulation « se sont irrévocablement engagés à accepter l’Offre, sous réserve de certaines conditions d’usage ».

Notamment, la nouvelle de l’acquisition intervient après que Rovio a annoncé en février qu’il renommait et/ou retirait ses « Rovio Classics : Angry Birds sur l’App Store et Google Play Store ». Cela a été essentiellement fait pour améliorer les activités de l’entreprise en amenant les joueurs dans ses jeux modernes avec des achats et des abonnements intégrés.

Cette décision a sans aucun doute contribué à créer plus de valeur lorsque SEGA a fait son offre d’acquisition.

La série Angry Birds (avec plus de 7 titres différents) constitue les jeux les plus populaires de Rovio, mais elle compte également Darkfire Heroes, Small Town Murders et Sugar Blast dans son portefeuille. L’annonce de l’acquisition inclut le détail que les jeux de Rovio ont été téléchargés plus de 5 milliards de fois et ont évolué vers la culture pop avec des produits de consommation et des licences de marque.

Le PDG de Rovio, Alexandre Pelletier-Normand, a partagé cette déclaration sur l’accord :

J’ai grandi en jouant à Sonic the Hedgehog, captivé par son design à la pointe de la technologie. Plus tard, quand j’ai joué à Angry Birds pour la première fois, j’ai su que le jeu était devenu un véritable phénomène grand public, avec le pouvoir de façonner la culture moderne. Rejoindre Rovio a été un honneur et je suis fier d’avoir vu Angry Birds continuer à se développer, alors que nous sortions de nouveaux jeux, séries et films. Moins connue mais tout aussi impressionnante est notre plate-forme technologique propriétaire leader du secteur, Beacon, qui détient 20 ans d’expertise, permettant à des équipes soudées de développer des produits GaaS de classe mondiale. Notre mission est de « Craft Joy » et nous sommes ravis à l’idée d’utiliser notre expertise et nos outils pour apporter encore plus de joie à nos joueurs, en améliorant et en développant les IP dynamiques de Rovio et SEGA. Red et Sonic the Hedgehog : deux personnages mondialement reconnus et emblématiques créés par deux sociétés remarquablement complémentaires, avec une portée mondiale qui s’étend sur mobile, PC/console et au-delà. La combinaison des forces de Rovio et de SEGA présente un avenir incroyablement excitant.

