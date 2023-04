Compte d’épargne Apple Card: pratique et comment s’inscrire pour commencer à gagner des intérêts

Après avoir été annoncé pour la première fois en octobre, le nouveau compte d’épargne Apple Card d’Apple est officiellement disponible. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près comment vous inscrire au compte d’épargne Apple Card, à quoi il ressemble dans l’application Wallet et comment gérer vos récompenses Daily Cash.

Comment s’inscrire au compte d’épargne Apple Card

Le compte d’épargne Apple Card est directement intégré à l’application Wallet sur votre iPhone. Il est disponible exclusivement pour les utilisateurs d’Apple Card, donc si vous n’êtes pas un utilisateur d’Apple Card, vous ne pourrez pas vous inscrire au compte d’épargne. Bien entendu, cela indique également que le compte d’épargne Apple Card n’est disponible qu’aux États-Unis.

Le processus d’inscription au compte d’épargne Apple Card est incroyablement simple. Voici comment procéder.

Ouvrez le portefeuille sur votre iPhone Appuyez sur votre carte Apple Appuyez sur les trois points « … » dans le coin supérieur droit Appuyez sur l’option « Daily Cash » dans le menu Faites défiler vers le bas et recherchez l’option « Compte d’épargne Apple Card »

Désormais, l’application Wallet vous guidera tout au long du processus d’inscription au compte d’épargne Apple Card. Vous devrez entrer votre numéro de sécurité sociale, accepter les termes et conditions, puis soumettre votre demande à Goldman Sachs (banque partenaire d’Apple) pour approbation finale.

Cela ne devrait prendre que quelques minutes pour terminer ce processus d’inscription. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un e-mail d’Apple et vous pourrez accéder à votre compte d’épargne Apple Card directement dans l’application Wallet.

Après approbation, vous verrez une nouvelle interface « Compte d’épargne » dans la section Apple Card de l’application Wallet. Appuyez dessus pour afficher le solde actuel de votre compte, ajouter de l’argent à votre compte et retirer de l’argent sur un compte bancaire lié ou sur votre carte Apple Cash.

Vous pouvez approvisionner votre compte via un compte bancaire lié ou à partir de votre solde Apple Cash. Les retraits et les dépôts « prennent généralement 1 à 3 jours ouvrables », explique Apple, et il n’y a aucun frais.

Enfin, pour configurer vos récompenses Apple Card Daily Cash pour les déposer instantanément sur votre compte d’épargne, suivez ces étapes :

Ouvrez le portefeuille sur votre iPhone Appuyez sur votre carte Apple Appuyez sur les trois points « … » dans le coin supérieur droit Appuyez sur l’option « Daily Cash » dans le menu Sous « Élection quotidienne en espèces », choisissez « Épargne »

Le taux d’intérêt actuel du compte d’épargne Apple Card est de 4,15 %, mais comme toujours, cet APY peut changer en fonction de l’économie en général. « Votre compte commence à générer des intérêts le jour de votre premier dépôt », explique Apple. « Les intérêts sont composés quotidiennement et payés à la fin du mois. »

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :