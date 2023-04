Rumeur: l’iPhone 15 utilisera la finition « verre dépoli », nouvelle option de couleur « cyan »

Une paire de nouvelles rumeurs provenant d’une source auparavant fiable affirme aujourd’hui qu’Apple prévoit une nouvelle option de couleur pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus cette année. La société prévoit également un nouveau design arrière en « verre dépoli » pour les appareils, similaire à ce qui était précédemment utilisé sur les modèles d’iPhone « Pro ».

iPhone 15 couleurs ‘verre dépoli’ et ‘cyan’

Selon une paire de rumeurs publiées sur Weibo, Apple prévoit d’utiliser un nouveau design en «verre dépoli» pour l’arrière de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Actuellement, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus utilisent une conception en verre arrière brillant, tandis qu’Apple utilise une finition mate givrée sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

De plus, la même source affirme que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles dans une nouvelle couleur vert cyan. Ceci est décrit comme étant similaire à la couleur verte proposée par Apple pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

Netcost-security.fr a précédemment signalé que l’iPhone 15 Pro sera disponible dans une nouvelle couleur « rouge foncé » et que l’iPhone 15 sera disponible dans une couleur bleue.

Si Apple utilise un nouveau procédé de verre dépoli pour la vitre arrière de l’iPhone 15, cela pourrait également suggérer des modifications de conception pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Les téléphones « Pro » devant utiliser de nouveaux bords en titane mat, il est possible qu’ils utilisent une finition brillante pour la vitre arrière afin de compléter les bords mats. Ce ne sont que des spéculations, cependant.

Ces deux rumeurs proviennent aujourd’hui de la même source sur Weibo qui a correctement partagé les détails sur les plans d’Apple pour sortir l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus en jaune.

La gamme iPhone 15 devrait être annoncée plus tard cette année en septembre. Suivez les dernières rumeurs sur l’iPhone 15 dans notre guide complet, qui est continuellement mis à jour avec de nouvelles histoires et rumeurs.

