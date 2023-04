MediaTek Dimensity Auto vient à la conquête du segment automobile

Les automobiles et les puces informatiques ont quelque chose en commun – les deux étaient des inventions révolutionnaires de leur temps. Les véhicules ont beaucoup évolué ces dernières années et la technologie est désormais un élément essentiel de ce segment. Les constructeurs automobiles ajoutent de plus en plus de technologies pour que leurs produits se démarquent de la concurrence. L’essor de la technologie a apporté une révolution importante au segment. De nos jours, les voitures sont équipées de systèmes d’aide au stationnement, de médias, d’un GPS intégré et d’une navigation Web. Pour cette quantité de technologie, nous avons besoin d’un processeur puissant, n’est-ce pas ? MediaTek veut devenir une force puissante dans cette classe et présente aujourd’hui son nouveau chipset Dimensity Auto.

Les géants de la technologie font de leur mieux pour obtenir une part de cet important marché. Apple a CarPlay et Google a Android Auto. NVIDIA est également dans ce segment avec des puces ADAS, et Qualcomm fournit également des puces pour gérer les médias et d’autres tâches sur les véhicules. Pour cette raison, il n’est pas surprenant de voir MediaTek entrer dans ce segment. Avec la montée en puissance de nouveaux « constructeurs de voitures intelligentes » comme, par exemple, Xiaomi, la firme veut être prête à devenir un fournisseur solide dans cette catégorie.

Dimensity Auto – une puissante suite de fonctionnalités pour les voitures

Le nouveau Dimensity Auto se présente comme une suite pour les véhicules intelligents. La firme promet de réorganiser le segment avec une efficacité énergétique et des performances. La combinaison se présente comme une solution tout-en-un pour l’avenir de ce segment. Il est divisé en plusieurs catégories. Il y a Dimensity Auto Cockpit pour l’infodivertissement. Selon l’entreprise, il s’agit du cockpit intelligent le plus rapide au monde. La puce utilise des multiprocesseurs IA hautes performances pour l’apprentissage en profondeur (deep learning) et le traitement de la vision.

La nouvelle puce est livrée avec le processus de pointe de 3 nm. Le cockpit automatique prend également en charge plusieurs écrans HDR 8K avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et dispose d’un éventail de fonctionnalités de streaming et de décodage.

Il existe également une connexion automatique à la dimension. Il maintiendra la connexion avec la technologie 5G NTN et 5G RedCap. La suite comprend également l’agrégation de transporteurs, la prise en charge du Wi-Fi 7, le Bluetooth multipaire et la prise en charge GNSS pour une géolocalisation précise.

Ensuite, nous avons Dimensity Auto Drive qui est prêt pour un avenir avec la conduite automatique. Enfin et surtout, nous avons les composants automobiles. C’est la façon dont l’entreprise maintient l’approvisionnement en composants et en technologie pour ses partenaires. L’entreprise propose un store pour les entreprises automobiles avec des prix compétitifs. En plus d’offrir la technologie, MediaTek va de l’avant pour rendre l’accord attrayant pour les partenaires potentiels.

C’est impressionnant de voir MediaTek prêt à se lancer dans cette nouvelle tendance. Nous ne pensons pas qu’il y ait une nouvelle voiture venant d’eux de si tôt, mais nous nous attendons à ce que leurs systèmes entrent rapidement dans ce segment en plein essor des voitures technologiques.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine