Échantillon d’ingénierie présumé du processeur Genoa-X d’AMD avec plus d’un gigaoctet de cache repéré en ligne

Vue d’ensemble : AMD a récemment lancé une nouvelle gamme de processeurs Epyc pour les applications embarquées, mais nous n’avons pas encore entendu parler de Genoa-X, la gamme qui devrait faire entrer le cache L3 dans l’ère du gigaoctet. Maintenant que de prétendus échantillons d’ingénierie font leur apparition sur le marché gris, on espère qu’il ne faudra pas longtemps avant de voir leurs débuts officiels.

L’architecture CPU Zen 4 d’AMD a été généralement bien accueillie par les testeurs, même si elle ne s’est pas encore bien traduite en ventes réelles auprès des joueurs et des passionnés. Cela ne devrait pas être une grande surprise, car le coût des cartes mères AM5 et des kits de mémoire DDR5 est toujours une pilule difficile à avaler pour beaucoup dans le climat économique actuel.

Pourtant, Team Red a obtenu des performances et des améliorations d’efficacité décentes qui font que la plupart de ses processeurs de la série Ryzen 7000 ressemblent à une grande valeur par rapport aux alternatives Intel de 13e génération. Les déclinaisons 3D V-Cache sont aléatoires, mais notre propre Steven Walton a trouvé les processeurs réguliers de la série non-X Ryzen 7000 assez convaincants pour les constructeurs de systèmes.

Pendant ce temps, AMD a également travaillé sur ses très attendus processeurs Epyc Genoa-X pour les clients d’entreprise. Ce sont les successeurs des versions Epyc Milan-X et utilisent des cœurs Zen 4 pour jusqu’à 192 threads ainsi qu’un grand pool de V-Cache 3D et 12 canaux de mémoire. Ils devraient sortir de la couverture plus tard cette année, mais la société n’a pas encore parlé de leurs capacités et de leur disponibilité par socket.

Un vendeur sur le site Web chinois Goofish prétend avoir un exemplaire technique fonctionnel du prochain processeur Epyc 9684X d’AMD. Cela pourrait être notre premier aperçu de la partie phare Genoa-X équipée de 96 cœurs et d’un énorme 1 152 mégaoctets de cache L3. Il est difficile de dire s’il s’agit bien de la vraie affaire, mais les images proposées par le vendeur suggèrent qu’il s’agit d’un processeur Epyc de la série 9004 conçu pour être inséré dans le Socket SP5.

Pour avoir une idée de la taille d’une mise à niveau de Genoa-X par rapport à Milan-X, considérez le fait que le cache L3 du processeur phare Milan-X (Epyc 7773X) n’était « que » de 768 mégaoctets. De plus, les processeurs Milan-X arborent un maximum de 64 cœurs tandis que les prochaines parties Zen 4 dépassent 96 cœurs. Naturellement, ceux-ci arboreront également des TDP plus élevés que les processeurs Epyc 9004 ordinaires, mais une question plus importante est de savoir s’ils nécessiteront ou non une nouvelle carte mère LGA 6096 ou seront compatibles avec ceux qui mettent à niveau des versions Genoa ordinaires.

Quoi qu’il en soit, Genoa-X sera sans aucun doute une aubaine pour les clients dont les charges de travail tiennent dans le cache L3 surdimensionné – bases de données, dynamique des fluides computationnelle, automatisation de la conception électronique et analyse structurelle. Et puisque les processeurs Epyc semblent se vendre comme des petits pains ces derniers temps, cela devrait également faire réfléchir certains dirigeants d’Intel.

