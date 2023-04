Le compte d’épargne Apple Card est officiellement lancé avec un taux d’intérêt incroyablement élevé

Le compte d’épargne Apple Card, une nouvelle intégration pour l’application Wallet annoncée pour la première fois en octobre, est désormais disponible avec un taux de pourcentage annuel impressionnant de 4,15 %. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails que vous devez savoir.

Dans un communiqué de presse publié lundi, Apple a annoncé que le compte d’épargne Apple Card est désormais disponible via l’application Wallet. Il offre un APY à haut rendement de 4,15 %, soit « plus de 10 fois la moyenne nationale. Il n’y a aucun frais, aucun dépôt minimum et aucune exigence de solde minimum.

Le compte d’épargne Apple Card vous permet de déposer automatiquement vos récompenses Daily Cash sur le compte. Cela indique que lorsque vous gagnez de l’argent quotidien avec votre carte Apple, cet argent peut être automatiquement déposé sur le compte d’épargne à haut rendement de l’application Wallet.

Pour rappel, Apple Card offre des récompenses Daily Cash à 3% pour tous les achats auprès d’Apple, 2% sur tous les achats utilisant Apple Pay et 1% sur tous les autres achats. Vous pouvez également obtenir une remise en argent quotidienne de 3 % lorsque vous achetez avec Apple Pay dans une sélection de stores et de détaillants spécifiques :

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont ces récompenses se comparent aux autres cartes de crédit sur le marché avec une application comme CardPointers.

En plus de déposer du Daily Cash directement sur le compte d’épargne, les utilisateurs de l’Apple Card peuvent également déposer de l’argent supplémentaire à l’aide d’un compte bancaire lié ou de leur solde Apple Cash.

« Les économies aident nos utilisateurs à tirer encore plus de valeur de leur avantage Apple Card préféré – Daily Cash – tout en leur offrant un moyen simple d’économiser de l’argent tous les jours », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et Apple Wallet. « Notre objectif est de créer des outils qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus saine, et la création d’épargne dans Apple Card in Wallet leur permet de dépenser, d’envoyer et d’économiser de l’argent quotidien directement et de manière transparente – le tout à partir d’un seul endroit. »