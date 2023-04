Le bouton Action de l’iPhone 15 Pro va de l’avant, selon une affirmation sommaire

Un leaker utilisant la poignée Twitter @ analyst941 a affirmé que le bouton Action de l’iPhone 15 Pro allait de l’avant et qu’il serait en mesure de contrôler l’application Appareil photo.

Ils ont bien compris l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro, mais cette dernière affirmation semble plutôt moins certaine …

Bouton Action iPhone 15 Pro

Apple a d’abord créé un bouton d’action programmable par l’utilisateur sur l’Apple Watch Ultra. Beaucoup d’entre nous ont dit à l’époque que nous aimerions en voir un sur l’iPhone, et un rapport du mois dernier semblait indiquer que nous réaliserions notre souhait.

Le leaker se réfère également au nouveau bouton de sourdine en tant que bouton « action ». Cela suggère qu’il sera programmable par l’utilisateur, comme le bouton Action de l’Apple Watch Ultra. De nombreuses personnes gardent leur iPhone en sourdine à tout moment, s’appuyant sur les vibrations pour les alertes, elles peuvent donc souhaiter utiliser le bouton pour autre chose.

Cela allait de pair avec les attentes selon lesquelles Apple remplacerait à la fois les boutons de volume et le Switch de sourdine par des boutons capacitifs.

Cependant, des rapports ultérieurs ont suggéré qu’Apple avait rencontré des problèmes de production avec cela et a maintenant décidé de s’en tenir aux boutons mécaniques pour le moment.

L’analyste de Haitong Tech, Jeff Pu, a entendu de sources familières avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple que la société pourrait revenir à la conception classique des boutons de volume sur l’iPhone 15 Pro, car la nouvelle solution aurait une conception beaucoup plus complexe. […] L’analyste fiable Ming-Chi Actu vient de corroborer le rapport de Jeff Pu.

Incertitude sur le bouton Action

Tout cela nous a amenés à nous demander comment cela pourrait affecter le bouton d’action planifié. Mon point de vue à l’époque était que si Apple devait revenir en arrière sur les boutons capacitifs, la solution de repli la plus probable était de s’en tenir à la configuration existante pour le moment.

Si Apple abandonne les plans à semi-conducteurs, qu’en est-il du bouton Action ? Cela indique-t-il qu’Apple reviendrait à la configuration existante, y compris le Switch de sourdine ? Ou y a-t-il encore la possibilité de le remplacer par un bouton Action mécanique ? Ce serait mon espoir – mais pas, malheureusement, ma conviction. Bien que je puisse accepter que nous soyons encore assez tôt pour qu’Apple reporte sa décision d’aller de l’avant ou non avec un changement prévu, je m’attendrais vraiment à ce que la position de repli soit « garder les choses telles qu’elles sont ».

Leaker prétend que ça va de l’avant, avec le contrôle de la caméra

Cependant, @ analyste941 semble penser qu’Apple va de l’avant avec le bouton Action de l’iPhone 15 Pro et a décrit comment il peut être utilisé pour contrôler l’appareil photo.

Dans l’application appareil photo, le bouton d’action (officiellement, interrupteur de sourdine) remplacera le bouton d’augmentation du volume pour prendre une photo. Utilisation du bouton d’action dans l’appareil photo : Pression légère : effectue la mise au point automatique de l’appareil photo

Pression dure : capture la photo

Appui long et appuyé : capture/enregistre la vidéo

Cependant, ils disent aussi ceci :

Si vous l’avez manqué, ou si vous ne comprenez pas comment le bouton capacitif peut être pressé « légèrement » ou « fortement » : encore une fois, les boutons capacitifs (y compris l’action) seront sensibles à la force.

Ce qui suggère que, contrairement à Jeff Pu et Ming-Chi Actu, ils pensent qu’Apple va toujours de l’avant avec les projets de boutons capacitifs.

Le leaker indique également qu’un combo de boutons Action et Power remplacera Volume Up et Power pour le menu de mise hors tension / redémarrage.

Avis de Netcost-security.fr

Tout d’abord, j’aimerais que ce rapport soit vrai. J’ai dit à l’époque que si nous obtenions un bouton d’action programmable, je l’attribuerais à la caméra.

Cela m’a plu parce que j’aimerais un bouton dédié pour allumer mon iPhone et ouvrir l’application Appareil photo, il est donc immédiatement prêt à prendre une photo. Ce serait une amélioration significative par rapport à l’appui long sur le bouton de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage.

Ce qui est décrit ici serait parfait.

Cependant, bien qu’aucun analyste ou leaker de fonds n’ait un bilan parfait, @ analyst941 a un bilan d’une seule chose correcte. S’ils disaient qu’Apple remplacerait le Switch de sourdine par un bouton d’action mécanique, et qu’il offrirait cette fonctionnalité, je serais heureux de le croire. Mais le fait qu’ils semblent toujours penser que nous obtenons des boutons capacitifs jette un doute considérable.

Si je pariais sur @analyst941 contre Pu et Actu, mon pari serait sur ce dernier.

Pour être clair, je soupçonne que la fonctionnalité de caméra prévue pour le bouton Action est vraie ; Je suis juste sceptique quant à l’obtenir cette année. Je serais cependant ravi d’avoir tort.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :