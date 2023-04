Dites adieu aux bannières de cookies ennuyeuses avec la nouvelle fonctionnalité de Firefox

Mozilla est la société à l’origine du navigateur Web Firefox. Ils développent une nouvelle fonctionnalité. La nouvelle fonctionnalité pourrait rendre la navigation sur Internet moins ennuyeuse. Les sites Web ont été tenus de demander le consentement des utilisateurs avant de placer des cookies sur leurs appareils. Depuis l’introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018. Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web utilisent pour suivre l’activité des utilisateurs en ligne. L’obligation de demander le consentement des utilisateurs avant de placer des cookies vise à protéger la vie privée. Cependant, cela peut aussi être frustrant. Les utilisateurs doivent indiquer leurs préférences chaque fois qu’ils visitent un nouveau site.

Nouvelle fonctionnalité de Firefox : une solution aux bannières de cookies gênantes

Pour résoudre ce problème, Mozilla teste une nouvelle fonctionnalité appelée Cookie Banner Reduction dans sa version développeur de Firefox Nightly. La fonctionnalité tente automatiquement de refuser les demandes de dépôt de cookies provenant de bannières cookies sur des sites compatibles. Cela indique que les utilisateurs n’auraient plus à interagir avec ces bannières chaque fois qu’ils visitent un nouveau site. La fonctionnalité n’est actuellement disponible que dans la version bêta de Firefox. Mais il pourrait être disponible en version stable dans les semaines ou mois à venir.

Les utilisateurs peuvent déjà supprimer les bannières de cookies à l’aide d’outils et d’extensions existants. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de Firefox rendrait le processus encore plus facile. Cela mettrait Firefox en conformité avec d’autres navigateurs Web, comme Brave. Brave a introduit une fonctionnalité similaire il y a quelques mois.

La nouvelle fonctionnalité est un ajout bienvenu pour les utilisateurs. Les utilisateurs en ont assez de traiter avec des bannières de cookies chaque fois qu’ils visitent un nouveau site Web. Avec Cookie Banner Reduction, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plus fluide, sans mettre en jeu leur vie privée. Mozilla développe constamment de nouvelles fonctionnalités pour son navigateur Web. Cela indique que nous pouvons nous attendre à voir plus d’améliorations. Ces améliorations rendront notre expérience en ligne plus agréable et plus sûre.

