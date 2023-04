PlayStation 5 : comment un fan a relooké sa console en bois véritable

La PlayStation 5 a porté la personnalisation à un nouveau niveau avec ses skins entièrement remplaçables pour les consommateurs. Bien qu’il existe des fournisseurs officiels proposant différents modèles, certains joueurs préfèrent donner vie à leurs propres concepts. Un propriétaire créatif de PS5, qui porte le nom d’utilisateur FrigidReaper sur Reddit, a récemment donné à sa console un relooking de conception en bois inspiré de l’emblématique PS2 de Sony.

La personnalisation des skins de console est devenue de plus en plus importante dans le monde moderne d’aujourd’hui. Les systèmes de jeu comme la PS5 ne sont plus seulement des jeux, mais aussi des affichages visuels. Les joueurs veulent que leurs consoles s’intègrent parfaitement à leur configuration ; les skins personnalisés leur permettent d’atteindre cet objectif.

La peau en bois véritable ajoute une touche d’élégance à la console PS5

FrigidReaper a acheté une peau en bois véritable pour sa console PS5 auprès de Toastmade et l’a appliquée avec précision. Alors que la console elle-même a de véritables pièces en bois, le contrôleur utilise toujours des pièces en plastique. Certains utilisateurs dans la section des commentaires ont exprimé leur inquiétude quant aux dommages potentiels causés par la chaleur à la peau. Cependant, FrigidReaper semblait confiant avec le look élégant et élégant, surtout lorsque les lumières sont allumées.









Avec de plus en plus de consoles PS5 disponibles sur le marché, les joueurs ont désormais un accès plus facile à ces personnalisations. Au plus fort de la pandémie, les consoles PS5 étaient connues pour leur rareté, avec un stock limité rendant difficile d’en obtenir une sans attendre pendant de longues périodes. Cependant, avec plus de stock désormais disponible, les fans de Sony peuvent enfin acheter et personnaliser leur PS5 à leur guise.

Les thèmes personnalisés sont toujours manquants

Malgré les nombreuses options de personnalisation disponibles pour les skins PS5, une fonctionnalité qui manque à de nombreux utilisateurs de la PlayStation 4 est la possibilité d’attribuer des thèmes personnalisés. Faire en sorte que l’interface utilisateur à l’écran corresponde à la conception physique de la console serait formidable.

De nombreux joueurs se demandent pourquoi cette fonctionnalité n’a pas encore été introduite sur la PS5, car elle était disponible sur la console de la génération précédente. Cependant, on espère qu’une future mise à jour apportera cette fonctionnalité très demandée, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur PS5 et de se l’approprier pleinement.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine