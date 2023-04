Nouvelle fuite: Apple iPhone 15 Pro Max vise à faire sensation

Le très attendu iPhone 15 Pro Max est encore en phase de développement, mais les fans en sont très enthousiastes. L’un des célèbres leakers, Ice Universe, a mis au point l’Apple iPhone 15 Pro Max. Sur son Poignée Twitter, Ice Universe partagé le modèle 3D du prochain appareil phare d’Apple.

Le modèle 3D ne montre pas ou peu de différence entre l’iPhone 15 et ses prédécesseurs. En particulier, « l’île notch » est toujours là, ainsi que les trois caméras à l’arrière. Il existe également de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui contribueront à améliorer les performances et l’efficacité.

L’Apple iPhone 15 Pro Max sera équipé du chipset A17 Bionic…

Le chipset Bionic d’Apple a toujours fait partie des appareils phares d’Apple. Cette fois, l’iPhone 15 Pro sera équipé du chipset A17 Bionic. Ce chipset ne viendra qu’avec la gamme Pro, tandis que l’autre série Apple iPhone 15 comportera la puce A16 Bionic.

De même, l’Apple iPhone 15 Pro Max aura une plus grande capacité de RAM, permettant ainsi des capacités de stockage améliorées et un multitâche plus rapide. L’image divulguée montre que le téléphone n’a peut-être pas de boutons physiques, mais il devrait inclure des boutons à semi-conducteurs. Il y aura également un retour haptique, plus comme ses prédécesseurs avec des boutons d’accueil.

C’est l’un des ajouts choquants de la société, car il revient aux technologies iPhone 7 et 8 en termes de répliques du bouton d’accueil. Ice Universe décrit que l’Apple iPhone 15 Pro Max aura des dimensions de 159,86 mm x 76,73 mm x 8,25 mm. Cela donne une épaisseur totale de 11,84 mm, caméra comprise.

Connectivité de l’iPhone 15 2023

En termes de connectivité, l’iPhone 15 Pro Max Z sera doté de ports USB-C, USB 3.2 et Thunderbolt. La vitesse de transfert est bonne et similaire à celle des modèles d’iPhone 15 avec la puce modem 5G Qualcomm. En bref, les utilisateurs bénéficieront de vitesses de chargement et de téléchargement ultra-rapides.

La date de sortie de l’iPhone 15 Pro Max sera quelque part en septembre 2023. Nous ne savons pas s’il faut appeler cet iPhone un « Ultra » ou un « Pro Max ». Il serait peut-être sage de garder le silence jusqu’à ce que l’entreprise lui donne un nom propre.

De plus, Apple n’a encore rien révélé sur les couleurs de l’iPhone 15 Pro Max. Le design est similaire à ses prédécesseurs. Il y a beaucoup de choses cachées dans ces téléphones que nous pourrons démêler lors de leur sortie. Les caractéristiques les plus notables sont la puce A17 Bionic, une capacité de RAM accrue, un port USB-C et le capteur ToF de Sony.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine