La sonde Juice de l’ESA se lance pour un voyage de 6,6 milliards de kilomètres vers les lunes de Jupiter

Tourné vers l’avenir: L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé avec succès son Jupiter Icy Moons Explorer, surnommé Juice, tôt vendredi matin. Le vaisseau spatial se rendra à Jupiter pour étudier la géante gazeuse et trois de ses lunes galiléennes en route pour orbiter autour de la plus grande lune de Jupiter, Ganymède. Les scientifiques s’attendent à ce que la sonde atteigne sa destination jovienne initiale en 2031.

Juice a été lancé depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, vendredi matin. La sonde, conçue pour orbiter autour de Ganymède, la lune riche en eau de Jupiter, a décollé du port spatial à bord d’une fusée Arianespace Ariane 5 à 9h14 heure locale. Le voyage prendra environ huit ans, ce qui comprend plusieurs passages de la Terre et un de Vénus, chacun fournissant une assistance gravitationnelle pour élinguer l’engin à son prochain cap à la bonne vitesse.

Finalement, l’engin orbitera autour de Jupiter et effectuera des survols sur trois des lunes glacées de la planète : Europe, Callisto et la plus grande lune de la planète, Ganymède. Le vaisseau spatial passera près de quatre ans à collecter des données sur le système de Jupiter et ses lunes avant d’établir une orbite autour de Ganymède, où il restera indéfiniment. Une fois que Juice atteindra Ganymède, il deviendra officiellement le premier vaisseau à orbiter autour de la lune d’une autre planète.

L’agence a publié un kit de lancement interactif Juice site de ventes l’objectif de la mission, la sonde Juice et la fusée Ariane 5. L’explorateur effectuera plusieurs survols des lunes glacées de Jupiter, en orbite aussi près que 120 miles (200 km) de la lune la plus éloignée de Jupiter, Callisto. La sonde enregistrera 21 survols de Callisto, 12 de Ganymède et deux d’Europe. Le nombre limité de voyages d’Europa est principalement dû à la présence prévue d’une autre sonde étudiant déjà la Lune, Europa Clipper de la NASA.

L’objectif principal de Juice est de recueillir des informations pour aider les chercheurs à comprendre cinq mystères du système Jupiter :

Pourquoi Ganymède est-il si unique ?

À quoi ressemblent les mondes océaniques ?

Comment l’environnement complexe de Jupiter a-t-il façonné ses lunes, et vice versa ?

À quoi ressemble une planète géante gazeuse typique ? Comment s’est-elle formée et comment fonctionne-t-elle ?

Pourrait-il y avoir – ou a-t-il jamais existé – de la vie dans le système de Jupiter ?

Malgré l’activité et l’excitation du lancement, un participant a volé la vedette à Juice. Les téléspectateurs ont été ravis de repérer un paresseux à fourrure, apparemment inconscient, lors de la couverture en direct du lancement de l’ESA. L’animal lent est rapidement devenu un favori sur le fil Twitter de l’ESA, où l’agence a confirmé que le paresseux se trouvait près d’un autre bâtiment de l’installation et n’était en aucun danger.

L’ESA espère que les données de la sonde élargiront sa compréhension de l’atmosphère de Jupiter et du système environnant de la planète. Selon une déclaration antérieure, l’agence s’attend à ce qu' »en l’étudiant, nous puissions en apprendre davantage sur le fonctionnement du système solaire et des systèmes exoplanétaires, sur la formation des planètes et sur la manière dont la vie peut émerger dans différentes conditions ».

