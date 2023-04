Fao et OMS : « Les problèmes de la viande de culture sont les mêmes que pour les aliments traditionnels »

Des recherches sur les risques des aliments cultivés en laboratoire ont été publiées. Démystifier les faux mythes, tels que la création de masses tumorales et les modifications de l’ADN du consommateur.

Après le projet de loi visant à interdire la production et la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux de synthèse, vient le rapport duOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui renverse le tableau décrit par le gouvernement en mettant en lumière les vrais risques et les fausses peurs. La bonne nouvelle, c’est que des solutions existent déjà, et il n’y a pas de danger identifié par les chercheurs qui n’ait déjà son pendant dans la production alimentaire d’aujourd’hui. En un mot, oui, c’est un aliment innovant, qui doit cependant suivre les mêmes règles de sécurité que les produits traditionnels.

L’objectif de la recherche est de clarifier pourquoi : « Il est nécessaire de fournir plus d’informations sur la sécurité alimentaire dans ce domaine », écrivent les chercheurs. Avant d’énumérer les problèmes et les perspectives du secteur, le rapport part de l’essentiel : du nom. La viande synthétique n’est pas bonne, elle est trompeuse et alimente les préjugés envers les aliments d’origine animale. La prémisse de départ est donc de l’appeler viande cultivée ou à base de cellules.

Le rapport de l’OMS et de la FAO

Dans le rapport Food safety aspects of cell-based food, l’Organisation mondiale de la santé a identifié 53 problèmes critiquesce qui pourrait entraîner problèmes plus ou moins graves selon la quantité et le type de viande consommée. L’étude a été menée pour mieux comprendre une industrie qui pourrait résoudre plusieurs problèmes à l’avenir.

Une étude du centre de recherche indépendant Ce Delftcertifié par l’Union européenne, a expliqué que la viande artificielle « pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de la quatre-vingt douze%produire le 93% moins de pollution, diminuer de 95% consommation de sol et 78% celle de l’eau ». Un autre avantage est celui de la sécurité alimentaire. En effet, la viande artificielle est produite en laboratoire, contrôlée, il ne contient aucun contaminant biologique ou chimique.

Comprendre d’abord les risques et créer une réglementation solide est un moyen de permettre à une industrie qui commence par être stigmatisée par des préjugés. Il suffit de penser au ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida, qui a présenté à la réunion du Conseil le projet de loi, qui appelle la viande synthétique, la viande Frankestain.

Les cancers et les allergènes sont très peu probables

Parmi les principaux risques figure celui de la contamination par des substances d’origine biologique (virus, bactéries, protozoaires, parasites divers, mais aussi prions, toxines, simplement les cheveux des opérateurs), pharmacologique (avec des médicaments vétérinaires, dont les antibiotiques), des contaminants chimiques, microplastiques, métaux lourds, nouveau allergènes résultant éventuellement de modifications génétiques. En réalité, ces problèmes, comme l’explique la recherche, peuvent être gérés en appliquant les règles de l’alimentation dans d’autres secteurs. Par exemple, grâce à des tests approfondis, des procédures d’hygiène, des contrôles de certification alimentaire et l’utilisation d’étiquettes pour signaler la présence d’allergènes.

La recherche explique également que les formations ressemblant à des tumeurs de la viande cultivée ne sont pas impossibles mais toujours très improbables. La lutte contre la viande de culture s’est également construite sur des bases scientifiques fausses et instrumentales, bref, le mythe d’un produit qui intoxique les gens et crée des masses tumorales a été créé. Ce n’est pas tout à fait le cas, comme l’explique l’étude, c’est assez difficile. Les cellules doivent survivre à tous les processus de production à partir de la croissance dans les bioréacteurs. Non seulement cela, ils devraient en faire l’expérience série d’événements extrêmement improbable pour que les cellules survivent. Premièrement, il doit résister à la digestion et à l’entrée dans la circulation sanguine. Les chercheurs ont alors expliqué qu’il est peu probable qu’un l’ADN étranger peut modifier les cellules du consommateur, et le danger d’infections par Mycoplasma, une bactérie courante dans la recherche sur la culture mobile, est également farfelu. Dans tous les cas, il faut continuer à investir dans la recherche pour perfectionner la production de papier de culture.

