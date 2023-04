Vous devez absolument activer cette fonctionnalité iOS 16.4 dès maintenant !

La dernière mise à jour d’iOS, la version 16.4, a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’iPhone. L’une des améliorations les plus significatives est la prise en charge de la 5G « pure », qui promet des connexions plus rapides et plus fiables. Mais il y a une autre caractéristique à laquelle il convient de prêter attention : l’isolation de la voix.

Selon Apple, Voice Isolation est une nouvelle option qui modifie le comportement du microphone de l’iPhone pour détecter la voix de l’utilisateur et ne l’envoyer que sur l’appel, réduisant considérablement le bruit des autres sons ambiants. Cette fonctionnalité est disponible sur FaceTime depuis iOS 15, mais elle est enfin là pour les appels vocaux.

Si vous souhaitez essayer Voice Isolation sur votre iPhone, voici comment l’activer :

Appelez n’importe quel numéro depuis l’application Téléphone. Avec l’appel connecté, balayez depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le centre de contrôle. Appuyez sur Mode microphone. Choisissez l’option Isolation vocale.

Une fois ces étapes terminées, l’isolation vocale restera toujours active lorsque vous passerez des appels vocaux à l’aide de l’application Téléphone. Si vous souhaitez revenir au mode standard, suivez à nouveau les mêmes instructions.

Il convient de noter que l’option Wide Spectrum n’est pas encore disponible pour les appels vocaux. Cependant, il utilise les microphones de l’iPhone pour capturer le son tout autour, ce qui peut être utile pour enregistrer des podcasts ou parler sur le haut-parleur.

Bien que de nombreux appareils Apple aient déjà reçu iOS 16.4, il est important de noter que tous les modèles d’iPhone ne sont pas compatibles avec Voice Isolation. Selon le fabricant, seuls les modèles suivants prennent en charge cette fonctionnalité :

Ligne iPhone 14

Ligne iPhone 13

Ligne iPhone 12

Ligne iPhone 11

iPhone XS et XS Max

iPhone XR

iPhone SE

iPhone SE 2020

Dans l’ensemble, Voice Isolation est une excellente nouvelle fonctionnalité qui peut aider à améliorer la qualité de vos appels iPhone. Si vous avez un appareil compatible, assurez-vous de l’essayer et de voir comment cela fonctionne pour vous.

