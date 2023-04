Android 13 progresse vite mais est encore loin de dominer

Google a récemment partagé quelques statistiques intéressantes liées à leurs systèmes d’exploitation en vue du lancement d’Android 14. En particulier, il convient de noter les progrès réalisés par Android 13 au cours des derniers mois. Ainsi que la position actuelle d’Android 11 et Android 12 sur le marché.

Jetez un œil à la distribution des versions d’Android

En janvier de cette année, Android 13 n’avait qu’une part de marché de 5 %. Cependant, cinq mois plus tard, il a depuis plus que doublé pour atteindre 12,1 % de part de marché. C’est un signe prometteur pour la dernière version du système d’exploitation de Google. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour dépasser la domination du marché d’Android 11.

En parlant d’Android 11, il occupe toujours la première place avec une part de marché de 23,5 % en avril 2023, quoique légèrement inférieure aux 25 % qu’il détenait en janvier. Pendant ce temps, Android 12 reste à la deuxième place avec une part de marché de 16,5 %, contre 18,9 % plus tôt cette année.

Il convient de noter que le faible taux d’adoption de la dernière version d’Android peut être attribué au fait que de nombreux appareils lancés avant août 2022 ne sont toujours pas éligibles pour la mise à jour. Cependant, la croissance constante d’Android 13 suggère que de plus en plus d’utilisateurs passent à la dernière version du système d’exploitation.

En conclusion, les dernières statistiques de Google montrent que le système d’exploitation Android continue d’évoluer et de gagner du terrain sur le marché. Android 13 a fait des gains impressionnants au cours des derniers mois. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir dépasser Android 11 en tant que version la plus utilisée du système d’exploitation. Quoi qu’il en soit, ces statistiques devraient donner aux fans d’Android de quoi se réjouir alors que nous attendons avec impatience le lancement d’Android 14. Le prochain système d’exploitation sera lancé plus tard le mois prochain lors de l’événement traditionnel Google I/O.

