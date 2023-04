Les utilisateurs se plaignent d’un bug qui oblige les appareils Apple à demander constamment le mot de passe de l’identifiant Apple [U]

Les services en ligne d’Apple ont été confrontés à de nombreuses pannes ce mois-ci, et il semble qu’il y ait un nouveau problème. Selon les rapports de plusieurs utilisateurs, leurs appareils demandent constamment le mot de passe Apple ID. Et même après avoir entré le mot de passe, le système informe les utilisateurs que la connexion a échoué.

Mise à jour : Downdetector montre que de nombreux utilisateurs rencontrent actuellement des problèmes lorsqu’ils essaient de regarder du contenu sur l’application Apple TV.

Un bug oblige les appareils à demander constamment le mot de passe de l’identifiant Apple

Selon les lecteurs de Netcost-security.fr et aussi plusieurs utilisateurs sur Twitter, le bug a amené les appareils Apple à demander constamment le mot de passe de l’identifiant Apple. Dans certains cas, les utilisateurs ont même été déconnectés de leur identifiant Apple et n’ont pas pu se reconnecter. Un utilisateur a dit que même son abonnement Apple TV+ a « disparu » de nulle part, l’empêchant d’utiliser la plateforme.

« Alors pourquoi mon identifiant Apple me demande-t-il au hasard d’entrer mon mot de passe, je ne pense pas que ce soit normal, » dit un autre utilisateur.

On ne sait pas à ce stade combien d’utilisateurs sont affectés par le bug. Recherche de « identifiant Apple » sur Twitterla plupart des signalements de problèmes proviennent de personnes au Brésil et au Japon, il est donc possible que seules quelques régions aient été touchées par la panne d’aujourd’hui.

La page Web sur l’état du système d’Apple, qui signale tout problème avec l’une des plates-formes en ligne de l’entreprise, ne reconnaît aucun problème affectant l’identifiant Apple. Plus tôt ce mois-ci, l’application Météo d’Apple était en panne pendant plusieurs jours, sans parler des ralentissements occasionnels. Le 5 avril, plusieurs services en ligne d’Apple sont restés inaccessibles aux utilisateurs pendant des heures.

