LG Wing commence à recevoir la mise à jour Android 13 avec de nouvelles fonctionnalités

LG a tenu sa promesse de publier une mise à niveau Android 13 pour les téléphones éligibles. La société a déjà publié un nouveau logiciel pour LG Velvet et LG V60 ThinQ. Et le moment est venu pour le LG Wing. Oui, LG a commencé à déployer la mise à jour Android 13 pour LG Wing. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour.

LG Wing récupère le nouveau logiciel avec le numéro de version du logiciel V40a-MAR-16-2023. Comme le téléphone l’a annoncé avec Android 10, il s’agit de la troisième mise à jour logicielle majeure pour le smartphone. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse environ 1,4 Go, assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage sur votre smartphone.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en cours de développement en Corée et sera également publiée très prochainement dans d’autres pays. Un certain nombre d’utilisateurs ont déjà reçu la nouvelle mise à jour, certains utilisateurs de LG Wing ont partagé les captures d’écran sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux.

Voici le changelog complet de la nouvelle mise à jour.

Les icônes de raccourci de contrôle de l’appareil peuvent être affichées sur l’écran de verrouillage.

Ajout de fonctions de prévisualisation, de partage et d’édition de texte pour le texte ou les images copiés.

Vous pouvez vérifier et arrêter les applications actuellement actives dans la fenêtre de notification d’état.

La fonction multi-fenêtres a été simplifiée.

Les fonctions des contrôleurs de musique et vidéo affichés dans la fenêtre de notification d’état ont été améliorées.

Ajout de la fonction de réglage des autorisations de notification pour chaque application.

La mise à jour LG Wing Android 13 est en cours avec plusieurs fonctionnalités et améliorations de sécurité. En parlant des changements, la mise à niveau apporte de nouvelles commandes de lecteur multimédia à l’écran de verrouillage et à la barre de notification, des icônes thématiques avec des améliorations, et bien d’autres. La mise à jour augmentera également le correctif de sécurité mensuel jusqu’en mars 2023.

Si vous possédez le LG Wing et vivez en Corée, vous avez peut-être déjà reçu la notification Android 13 OTA sur votre appareil, sinon vous pouvez vous diriger vers les paramètres de mises à jour logicielles et mettre à jour votre téléphone avec le nouveau logiciel, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux comment la mise à jour a été et si vous avez aimé la mise à jour ou non.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

