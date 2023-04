Huawei Enjoy 60X a été divulgué dans toute sa splendeur

L’activité smartphone de Huawei est bien vivante. Le mois dernier, la société a organisé un énorme événement avec la révélation de la série Huawei P60, du Huawei Mate X3 et du Huawei Enjoy 60. Ce dernier est arrivé comme un appareil de milieu de gamme convaincant. Maintenant, il est sur le point d’être rejoint par un frère premium baptisé Huawei Enjoy 60X. L’appareil a été la cible d’une fuite qui apporte des images et des détails.

Fuite des spécifications et des détails de conception du Huawei Enjoy 60X

Le Huawei Enjoy 60X avec le numéro de modèle STG-AL00 est une offre plus premium. L’appareil a fui dans toute sa splendeur grâce à un ensemble d’images divulguées. Le design ressemble vaguement aux grands anneaux d’accentuation de l’appareil photo du Huawei Enjoy 60. Cependant, l’Enjoy 60X s’en tient à un grand îlot de caméra circulaire. Selon le texte sur les images, l’île abrite deux caméras de 50 MP. Nous supposons que nous avons un appareil photo principal et un tireur ultra large qui peut également servir de tireur macro. Il y a aussi un flash LED et un trou factice à l’intérieur de l’îlot.

Le Huawei Enjoy 60X offre un énorme cran. Oui, Huawei aime apparemment ce genre de design. Il abrite un seul appareil photo et l’espace restant est occupé par l’écouteur du téléphone. Apparemment, il n’y a pas de type de capteur supplémentaire pour Face ID avancé ou quelque chose comme ça. Nous ne savons pas pourquoi Huawei continue de coller avec des encoches, pour être différent peut-être ?

Selon la fuite, le Huawei Enjoy 60X embarquera un énorme écran LCD de 6,96 pouces avec une résolution de 2 376 x 1 080 pixels. Sous le capot, le téléphone contient le SoC Snapdragon 680 de milieu de gamme avec jusqu’à 8 Go de RAM. En termes de logiciel, l’appareil exécutera Harmony OS 3.0.0.101. Source de la fuite indique également des options de variantes avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Le téléphone aura une énorme batterie de 7 000 mAh avec une charge rapide de 22,5 W.

Selon une affiche divulguée, le Huawei Enjoy 60X arrivera sur le marché chinois le 17 avril.

