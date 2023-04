Les tablettes, bien qu’elles ne soient plus aussi répandues qu’auparavant, ont toujours leur place sur le marché. Si vous êtes à la recherche d’une tablette économique, consultez nos recommandations pour les meilleures tablettes bon marché.

Ces dernières années, les tablettes tactiles sont devenues moins courantes en raison de l’essor des grands smartphones et des PC flexibles. Cependant, de nouveaux modèles sortent toujours, et les fans de tablettes sont encore nombreux, notamment du côté de l’iPad. En ce qui concerne les tablettes, Apple et Samsung sont les deux principaux acteurs, un peu comme sur le marché des smartphones. Néanmoins, de nouveaux concurrents comme Xiaomi et Realme ont fait leur apparition dans cet espace.

Si vous recherchez une tablette abordable, nous avons rassemblé une sélection des tablettes tactiles les plus intrigantes à moins de 500 $. Cette gamme de tablettes à petit prix est particulièrement utile aux étudiants qui souhaitent prendre des notes ou suivre des cours à distance. C’est une véritable alternative aux PC pour les étudiants. Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs choix pour les meilleures tablettes bon marché à acheter en 2023 :

Les meilleures tablettes bon marché à acheter en 2023

Apple iPad 9

Notre guide des meilleures tablettes recommande fortement l’iPad 9, qui fonctionne presque parfaitement. Cependant, nous avons une remarque sur son design, car il présente de larges bandes noires encadrant l’écran qui rappellent la fin des années 2010.

Malgré cela, l’iPad 9 excelle dans tous les autres domaines, notamment une ergonomie irréprochable, une interface logicielle fluide, des performances puissantes, un écran magnifique et un appareil photo bien conçu. Nous vous recommandons également d’acheter un clavier iPad pour compléter l’ensemble.

En termes de spécifications, l’iPad 9 dispose d’un écran Retina de 10,4 pouces avec la technologie True Tone. Il est alimenté par la puce A13 Bionic et est livré avec au moins 64 Go de stockage. Le système d’exploitation iPadOS 15 assure une expérience utilisateur fluide avec une fluidité et une facilité d’utilisation inégalées.

Tablette Xiaomi 5

Pour ceux qui préfèrent les produits basés sur Android et qui recherchent une tablette à moins de 500 $, le Xiaomi Pad 5 est la meilleure alternative à l’iPad. Il offre un rapport qualité-prix impressionnant et peut défier l’iPad 9.

Le Xiaomi Pad 5 est très réussi, avec un design épuré et efficace à la fois puissant et convivial. La tablette est alimentée par un SoC Snapdragon 860 robuste, qui lui permet d’exécuter une large sélection de jeux en douceur et garantit une expérience utilisateur sans effort dans les activités quotidiennes. Cette puce est épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le design de la tablette est agréable et élégant, avec un dos en aluminium satisfaisant. L’écran de 11 pouces est plus que suffisant pour tous les types d’utilisation, grâce à sa résolution WQHD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran de la tablette est également suffisamment efficace pour prendre en charge les jeux. Le module caméra fonctionne bien et le capteur frontal est plus que suffisant pour la visioconférence. De même, les haut-parleurs sont plus que suffisants pour regarder du contenu vidéo traditionnel.

Realme Pad Mini

Realme, un fabricant chinois, est entré sur le marché avec une tablette abordable. Le Realme Pad Mini a récemment été lancé dans le prolongement de leur premier appareil sorti en 2022. La tablette a un design simple avec de l’aluminium brossé, qui n’attire pas les empreintes digitales et est facile à tenir.

Malgré sa petite taille, le Realme Pad Mini offre une bonne expérience utilisateur. Il dispose d’un écran LCD de 8,7 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cependant, la précision des couleurs n’est pas très bonne et a tendance à être bleuâtre. La tablette est alimentée par un processeur Unisoc T616, qui offre des performances adéquates pour une utilisation générale, mais peut avoir du mal avec des jeux comme Genshin Impact ou Fortnite. La tablette est livrée avec un stockage minimum de 32 Go, qui peut être étendu à l’aide d’une carte microSD.

Le Realme Pad Mini dispose d’une batterie de 6400 mAh qui offre jusqu’à quinze heures de lecture vidéo en streaming et peut durer jusqu’à une semaine avec une utilisation moyenne. Il faut environ 2 heures et 20 minutes pour une charge complète avec une puissance de charge maximale de 18 W.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette tactile Android qui offre une haute qualité à un prix abordable, mais avec quelques concessions de performances. Il a un design élégant avec un dos en aluminium mat qui est agréable au toucher. Le design (form factor) de la tablette lui permet de se glisser facilement dans des sacs à dos ou de grands sacs à main. La dalle LCD est de bonne qualité, avec une diagonale de 10,4 pouces et une résolution de 2000 par 1200 pixels, équivalente à la Full HD. L’une des caractéristiques notables de la tablette est le stylet inclus, qui permet aux utilisateurs de prendre des notes, de faire des annotations ou de dessiner. La durée de vie de la batterie est également impressionnante, avec une batterie de 7040 mAh qui permet une utilisation intensive pendant une journée entière, ce qui la rend parfaite pour les étudiants.

Récemment mise à jour en 2022, la Galaxy Tab S6 Lite est équipée d’un processeur plus puissant, le Snapdragon 720G, qui améliore ses performances. Alors que la tablette est disponible pour environ 400 $, son prix peut encore baisser. Dans l’ensemble, la Galaxy Tab S6 Lite est une bonne option pour ceux qui recherchent une tablette bon marché avec des fonctionnalités de qualité.

Oppo Pad Air

Les tablettes Android font face à une rude concurrence avec la domination de l’iPad. Oppo, une marque chinoise, tente d’étoffer son catalogue de smartphones en présentant le Pad Air, une tablette abordable qui ambitionne de se faire un nom. Bien qu’il ne soit pas parfait, il possède des caractéristiques convaincantes.

Le design du Pad Air est très basique, avec un simple dos en plastique qui ne recueille pas les empreintes digitales. La prise en main est aisée, avec les boutons placés dans une position simple. Bien que les bords soient légèrement tranchants, l’utiliser pendant de longues périodes reste confortable.

La plus grande force de l’Oppo Pad Air réside dans ses spécifications techniques. Il embarque une puce Snapdragon 680 et 4 Go de RAM, ce qui lui permet de faire tourner des jeux mobiles. Il dispose également d’une batterie de 7100 mAh, ce qui lui confère une longue autonomie pour une utilisation polyvalente.

Le Pad Air tourne sous ColorOS 12, déjà présent sur les smartphones Oppo. Le logiciel fonctionne parfaitement avec la tablette. Cependant, le seul inconvénient du Pad Air 2022 est son écran tactile, qui est à la traîne par rapport à ses concurrents. Il dispose d’une dalle LCD avec relativement peu de luminosité, ce qui est une vraie déception.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une tablette économique qui est parfaite pour ceux qui recherchent une option abordable. Cette petite tablette dispose d’un écran de 8,7 pouces (1340 x 800 pixels) et n’est disponible qu’en version Wi-Fi. Il est idéal pour les personnes en déplacement ou pour la lecture.

Cette tablette est conçue pour un usage familial et tient facilement dans une main. Avec son profil mince de moins d’un centimètre et sa construction légère, il est facilement transportable et peut être emporté en voyage ou utilisé comme petite table d’appoint. Il est parfait pour visualiser du contenu sur un écran plus grand qu’un smartphone ou pour lire des livres électroniques.

Cependant, à ce prix, il n’est pas destiné aux jeux ou à un usage professionnel. Il est équipé d’un processeur Helio P22T de MediaTek, qui n’est pas capable de faire tourner la 3D. Malgré cela, la modeste batterie de 5100 mAh de la tablette peut durer deux à trois jours.

Pad Redmi

La gamme Redmi de Xiaomi comprend des tablettes, tout comme ses smartphones. Le Redmi Pad est une tablette abordable qui vise à concurrencer l’iPad d’entrée de gamme d’Apple. Ce n’est pas un produit bon marché car il a un design beau et réfléchi.

Le Redmi Pad dispose d’un écran de bonne qualité avec un écran de 10,61 pouces de diagonale utilisant la technologie LCD qui peut afficher une définition 2K. Il a une luminosité de 400 cd/m², ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur. Cependant, il peut avoir du mal en plein soleil en raison de son manque de luminosité. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En revanche, sa puissance interne est un peu plus faible, avec une puce Helio G99 de MediaTek couplée à 3 Go de RAM. Bien qu’il puisse gérer quelques jeux, les titres plus exigeants ne sont pas recommandés. Néanmoins, le Redmi Pad fonctionne très bien pour les applications quotidiennes.

Là où la tablette bon marché de Xiaomi se démarque vraiment, c’est dans l’autonomie de sa batterie. Il est équipé d’une batterie de 8000 mAh qui peut durer jusqu’à une semaine avec deux heures d’utilisation par jour. De plus, il est livré avec un chargeur de 18 W qui fournit une charge relativement lente pour la tablette. Le Redmi Pad est disponible à partir de 279 $.

Coussin d’honneur 8

Honor, une marque connue pour produire des tablettes abordables, propose également une tablette économique appelée Pad 8. Le design de cette tablette est assez standard avec un bloc rectangulaire et un cadre en aluminium. Il n’a pas de fonctionnalités sophistiquées, mais il peut être utilisé à la fois en mode portrait et en mode paysage.

L’écran tactile de la tablette est de haute qualité, avec un panneau LCD de 11,97 pouces, idéal pour les activités de divertissement et de streaming. L’écran a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et lors des tests, il a été relevé une luminosité de 410 cd/m² et une température de couleur assez froide de 7323 K.

Le Honor Pad 8 exécute le processeur Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration est capable d’exécuter la plupart des applications logicielles utilisées dans la vie quotidienne, mais elle peut ne pas être en mesure de gérer des jeux mobiles 3D performants comme Genshin Impact.

La tablette est livrée avec une batterie de 7250 mAh qui peut durer plusieurs heures tout au long de la semaine. Il peut être complètement chargé en seulement deux heures avec un chargeur de 22,5 W. Le logiciel MagicOS fourni avec la tablette n’offre que des fonctionnalités de base, mais l’essentiel est présent.

Verdict

Avec l’essor des smartphones dotés d’écrans de plus en plus grands, la demande de tablettes a diminué. Par conséquent, les fabricants se sont concentrés sur la fabrication de tablettes plus productives avec l’ajout de claviers ou de stylets. Les tablettes sont toujours idéales pour la navigation, mais elles deviennent également de plus en plus populaires en tant qu’outils créatifs, tels que l’iPad Pro.

Cependant, les tablettes moins chères peuvent également servir d’appareils secondaires pour des tâches telles que regarder des films ou lire des livres électroniques en déplacement. En ce qui concerne les systèmes d’exploitation, il existe deux options principales : iPadOS et Android. iPadOS dispose d’un catalogue d’applications plus large et est mieux adapté à une utilisation intensive, au travail ou à des tâches créatives. Android, en revanche, est disponible sur les tablettes à tous les prix et convient à la navigation Web de base.

La plupart des tablettes d’entrée et de milieu de gamme proposent des écrans entre 10 et 11 pouces, ce qui est un bon compromis entre smartphone et ordinateur portable. Bien qu’il existe des tablettes de 12 pouces, il peut être plus pratique d’opter pour un PC de cette taille. Les tablettes avec des écrans inférieurs à 10 pouces peuvent ne pas être aussi agréables pour regarder de longues vidéos. Mais une tablette de 8 pouces est idéale pour la lecture. Cela dépend en fin de compte des besoins de l’individu pour choisir la taille d’écran appropriée.

