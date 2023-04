La batterie Xiaomi 13 Ultra à 1% peut durer une heure

Dans quelques jours, le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, sortira son dernier appareil phare. Au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de rapports sur cet appareil. Ce matin, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a révélé que le Xiaomi 13 Ultra serait livré avec les puces Surge P2 et Surge G1. Par ailleurs, il affirme que la durée de vie de la batterie de cet appareil est bien meilleure que celle de son prédécesseur. En plus des puces, les téléphones portables prendront en charge le mode d’urgence longue durée de vie de la batterie. La société affirme qu’avec ce mode, la batterie du téléphone portable peut durer 60 minutes lorsqu’elle est sur son dernier 1% de batterie. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent éviter d’être pris au dépourvu par une panne de courant soudaine.

Xiaomi 13 Ultra est une mise à niveau décente

Le Xiaomi 12S Ultra a lancé la puce Surge G1 qui a trois fonctions distinctes. Le : santé de la batterie, prédiction précise et prolongation de la durée de vie de la batterie. Cette puce a la capacité de surveiller la sécurité de la batterie en temps réel au niveau de la milliseconde, d’obtenir la prédiction de durée de vie de la batterie la plus précise disponible et d’améliorer considérablement la durée de vie de la batterie des appareils mobiles. Le Surge P2 est une toute nouvelle puce. Le Xiaomi 12S Ultra avait auparavant le Surge P1, qui obtenait une charge rapide de 120 W à cellule unique et rendait le corps de la charge rapide de 100 W plus petit et plus mince.

Avant son lancement, il y a eu quelques rapports sur la puce Surge P2. Certains des rapports affirment que cette puce peut fournir des solutions à une et deux cellules super-100 W, telles qu’une charge de niveau 200 W sous une seule cellule.

Il est crucial de noter que pour de nombreux utilisateurs, la charge rapide de 67 W du Xiaomi 12S Ultra l’année dernière était leur plus grand regret. Pour combler ce déficit, le Xiaomi 13 Ultra va être mis à jour vers une charge rapide de 100W. Cette fois, l’appareil utilisera l’aide de la puce Surge P2 / Surge G1.

