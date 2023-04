Les spécifications de la batterie Xiaomi Pad 6 et 6 Pro ont été dévoilées !

Après une longue attente, il semblerait que la série Xiaomi Pad 6 soit enfin prête à voir le jour ! Xiaomi se prépare à présenter les Xiaomi Pad 6 et 6 Pro le 18 avril. Les deux nouvelles ardoises partageront la scène avec le géant de l’appareil photo Xiaomi 13 Ultra. À l’approche de la date de lancement, plus de détails sur ces appareils apparaissent. Aujourd’hui, les spécifications de la batterie et de la charge ont été révélées.

Détails de la batterie Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro

Selon de nouvelles informations de Weibo, le Xiaomi Pad 6 est livré avec une batterie de 8 840 mAh. Le Xiaomi Pad 6 Pro, quant à lui, aura une batterie plus petite de 8 600 mAh. La vanille se chargera avec une charge plus lente de 33 W, tandis que la Pro apportera une charge rapide de 67 W. Vu la taille de la batterie, la recharge de 67W est plus que bienvenue. La vanille aura probablement besoin de quelques heures pour recharger complètement son énorme batterie.

La société a précédemment tease le temps de veille de 45 jours du Pro. Nous connaissons maintenant la capacité exacte à venir avec le Pro et la vanille.

Outre les informations divulguées, Xiaomi continue également de faire des rondes pour taquiner ces ardoises. Il est naturel de voir la marque bouger pour maintenir le battage médiatique. Dans le teaser le plus récent, la société a confirmé que le Xiaomi Pad 6 apportera l’ancien Snapdragon 870. Oui, Xiaomi s’en tiendra à son chipset préféré pour les tablettes. C’est le même silicium à l’intérieur de la série Xiaomi Pad 5, il n’y aura donc pas beaucoup d’amélioration des performances. L’histoire est différente pour le Pad 6 Pro. L’amateur du duo s’en tiendra au SoC Snapdragon 8+ Gen 1. C’est bien plus puissant et efficace que le SoC Snapdragon 870 de 2021.

Il est fascinant de voir Xiaomi s’en tenir au Snapdragon 870. Après tout, d’autres marques ont décidé d’abandonner ce chipset pour le MediaTek Dimensity 9000+. Nous supposons que l’entreprise préfère emprunter la voie sûre avec un chipset qui fonctionne déjà assez bien avec sa tablette. Quoi qu’il en soit, si vous voulez plus de performances, le Xiaomi Pad 6 Pro est le meilleur pari.

La vanille sera livrée avec un écran LCD 11 pouces 120 Hz. Le Pro, d’autre part, pourrait venir avec un écran AMOLED qui le fera certainement se démarquer de la concurrence. De plus, la variante Pro apportera un puissant appareil photo 50 MP à l’arrière.

Les tablettes seront livrées avec MIUI pour Pad avec tous les extras sophistiqués de MIUI 14. On s’attend à ce qu’il soit basé sur le dernier Android 13. Malheureusement, les rumeurs disent que le Xiaomi Pad 6 Pro devrait rester exclusif au marché chinois. Les eaux internationales verront la variante vanille avec son ancien chipset.

