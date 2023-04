Elon Musk prépare sa propre société d’IA pour battre OpenAI

Il y a quelques semaines, Elon Musk était l’un des esprits pertinents demandant aux entreprises d’IA d’arrêter la formation pendant au moins six mois. Des personnes concernées comme le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, et d’autres entités étaient préoccupées par l’avenir du monde avec l’essor sans précédent des solutions d’IA comme la technologie ChatGPT d’IA. En ce qui concerne Elon Musk, l’entrepreneur controversé a soutenu ces pétitions, mais cela n’indique pas qu’il n’est pas intéressé par cette technologie. Apparemment, Elon Musk travaille sur une startup d’IA qui remportera OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

Il semble que pour Musk, l’IA pourrait suffire tant qu’elle fait partie de sa maison des idées. Selon un rapport du Financial Times qui cite des personnes familières avec le sujet, Elon Musk prévoit une nouvelle aventure dans le segment de l’IA. Le milliardaire est bien connu pour travailler sur plusieurs projets en même temps. De Tesla à SpaceX, de Neauralink à… Twitter. Ce dernier a été le bras le plus controversé sous le contrôle de Musk. Maintenant, il semble qu’il puisse changer son objectif de Twitter à une nouvelle entreprise très bientôt.

X.AI corp d’Elon Musk va bientôt détrôner OpenAI

Le rapport indique que le propriétaire de Tesla rassemble une équipe de chercheurs et d’ingénieurs en intelligence artificielle. Il discute également avec certains investisseurs de SpaceX et de Tesla Inc de la possibilité d’investir de l’argent dans sa nouvelle entreprise. Nous ne pensons pas qu’il aura du mal à convaincre les investisseurs d’investir dans l’IA. C’est certainement une tendance à la hausse avec un énorme potentiel. Le seul problème est qu’il a brûlé beaucoup d’argent sur Twitter.

À noter que si Elon Musk envisage de réussir dans son objectif, alors il vaut mieux se dépêcher. ChatGPT continue d’évoluer et d’autres sociétés comme Microsoft et Google continuent de pousser vers l’IA. Alors que Microsoft a décidé d’investir dans OpenAI, Google tente de construire un concurrent solide sous la forme de Bard. Les deux sociétés tentent d’introduire Generative AI, la même technologie derrière ChatGPT. À noter que même Meta surfera dans cette technologie après l’échec du Metaverse.

Outre l’attrait, les entreprises d’IA devront désormais faire face à leurs premiers défis. ChatGPT fait face à la rage des régulateurs qui demandent des règles bien définies avant l’adoption massive. Récemment, l’Italie a décidé d’interdire ChatGPT pour des questions de confidentialité. Par ailleurs, un organisme européen de surveillance de la vie privée a créé un groupe de travail comme première étape vers une politique commune pour l’IA. Avec l’essor de la technologie, les régulateurs détermineront probablement les règles d’utilisation et de développement.

Elon Musk a déjà sécurisé des milliers d’unités de traitement graphique. Ceux-ci sont obligatoires pour alimenter le calcul requis pour les tâches intensives telles que l’IA. Elon Musk a récupéré la technologie de Nvidia, qui tente de devenir un fournisseur pertinent de technologies liées à l’IA. Dans un autre exemple de sa poussée vers l’IA, Elon Musk a récemment enregistré une société nommée X.AI Corp. La société répertorie Musk comme directeur unique et Jared Birchall, le directeur général du family office de Musk, comme secrétaire. C’est un nom qui pourrait bien fonctionner.

Maintenant, la question qui reste est de savoir quand X.AI Corp commencera à fonctionner et s’il sera en mesure de livrer un concurrent avant qu’OpenAI ne domine le segment.

