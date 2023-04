Comment l’accent mis par Apple Silicon sur l’efficacité peut profiter même aux Mac les plus haut de gamme

Alors que la transition Apple Silicon se poursuit, un nouveau rapport publié aujourd’hui met en évidence les gains impressionnants qu’Apple a constatés non seulement en termes de performances, mais également d’efficacité. Dans une interview avec The Independent, Doug Brooks, membre de l’équipe marketing des produits Apple, a expliqué ce qui a motivé la transition, l’état actuel de la gamme Mac, et plus encore.

Brooks explique qu’Apple a vu les « capacités et performances incroyables » de ses mentons personnalisés dans l’iPhone et l’iPad, ce qui a donné à l’entreprise une « croyance énorme sur où cela pourrait mener le Mac ».

« Alors que nous entrions dans plusieurs générations d’iPhone et d’iPad, et nous avons vu les capacités et les performances incroyables qu’ils offraient – en plus de cela, l’innovation dans d’autres domaines autour d’autres technologies qui sont entrées dans le [chip] – nous étions convaincus de l’endroit où cela pourrait mener le Mac. Et donc, lorsque nous nous sommes aventurés dans la transition Apple Silicon en 2020, c’était vraiment notre moment pour, vous savez, intervenir et en profiter. La trajectoire était tout simplement incroyable, c’est vrai, et nous avons travaillé génération après génération pour obtenir plus de capacités qui nous ont vraiment donné une trajectoire formidable pour croire que le silicium Apple pourrait être transformateur, et nous sommes extrêmement fiers de la réussite de cela.

L’un des commentaires les plus intéressants de Books dans cette interview est venu lorsqu’on lui a demandé comment la transition Apple Silicon pourrait avoir un impact sur les performances des ordinateurs haut de gamme, tels que le Mac Pro. En particulier, on a demandé à Brooks s’il y avait des « inconvénients » à ce que les Mac haut de gamme obtiennent les « avantages d’une puce mobile, sous la forme d’une efficacité supplémentaire, et plus encore ».

« Je ne pense pas, » dit Brooks. « Je pense que la gamme de produits Mac que nous construisons aujourd’hui est la meilleure que nous ayons jamais eue, n’est-ce pas ? Et intrinsèquement, une grande partie de cela provient des performances et de l’efficacité énergétique incroyables fournies par Apple Silicon. Et cela s’appuie sur l’héritage que nous avons commencé avec l’iPhone. Je pense donc que cela a été un énorme avantage pour nous.

L’article complet, qui jette également un regard intérieur sur les laboratoires et les bureaux d’Apple à Munich, peut être trouvé sur le site Web de l’Independent.

