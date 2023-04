Les utilisateurs de Whatsapp peuvent désormais se détendre – une nouvelle fonctionnalité de sécurité est arrivée

De nouvelles fonctionnalités de sécurité sont ajoutées à WhatsApp pour arrêter la fraude et l’utilisation illicite. La protection de compte, la vérification de l’appareil et les codes de sécurité automatiques en sont quelques-uns.

Protection du compte : pour plus de protection, WhatsApp peut vous demander de confirmer sur votre ancien téléphone mobile lorsque vous passez à un nouvel appareil pour vous assurer qu’il s’agit bien de vous. Cela vous avertira des tentatives illégales de déplacement de votre compte.

Vérification de l’appareil : les vérifications de configuration de l’application ne nécessitent pas votre implication. Cela permet une utilisation ininterrompue même si votre appareil est piraté. Il s’agit de se prémunir contre les virus des appareils mobiles qui pourraient abuser de votre téléphone sans votre consentement. Cela arrêtera également toute tentative illégale de transmettre des messages via Whatsapp

Codes de sécurité automatiques : les utilisateurs qui craignent pour la sécurité peuvent vérifier manuellement les utilisateurs à l’aide de notre fonction de code de sécurité. WhatsApp a ajouté une fonctionnalité de sécurité basée sur la « transparence des clés » pour rendre ce processus plus convivial. Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Crypter », cette option confirme immédiatement les connexions sécurisées. Il garantit que vos mots privés restent privés. Pour plus de sécurité, WhatsApp suggère également d’activer le cryptage de bout en bout et l’authentification en deux étapes.

Transparence des clés (KT)

KT, une nouvelle fonction de sécurité crypto-graphique de WhatsApp, vérifie rapidement pour crypter les connexions sans demander d’entrée supplémentaire à l’utilisateur. La confiance cryptée de bout en bout qui est publique pour tous les utilisateurs est renforcée par cette fonctionnalité. Afin d’aider à la croissance de KT, WhatsApp a également rendu public un chemin open source appelé Auditable Key Directory (AKD). Cela permet à quiconque de vérifier les preuves d’audit de la qualité de l’annuaire.

Le système KT comporte deux parties principales

Afin de suivre les modifications apportées au répertoire, le serveur (WhatsApp) conserve un ajout – uniquement AKD des clés publiques liées aux comptes d’utilisateurs.

Grâce au répertoire WhatsApp, les utilisateurs peuvent vérifier rapidement et facilement la sécurité du dialogue, ce qui aide les utilisateurs soucieux de la sécurité.

Afin de confirmer que les chats privés sont cryptés de bout en bout à chaque étape, le nouveau service de WhatsApp utilise l’audit public. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours utiliser la vérification normale du code de sécurité. Ceci s’ajoute au nouveau processus automatique s’ils préfèrent ne pas utiliser les serveurs WhatsApp.

En utilisant des paires de clés publiques/privées, la page « Vérifier le code de sécurité » de WhatsApp fonctionne facilement. Pour fournir un chat crypté de bout en bout, chaque contact dispose d’un code QR et d’un numéro à 60 chiffres que les utilisateurs peuvent vérifier en dehors de WhatsApp.

Cela élimine la nécessité de vérifier le contact en dehors de WhatsApp. Bien sûr, nous savons que cela peut être difficile. C’est plus le cas dans les discussions directes, les petits groupes ou les grands groupes avec de nombreux changements d’appareils

Date de lancement

Dans les mois à venir, l’application déploiera de nouvelles mises à jour. Des informations récentes de la société révèlent que la configuration de la fonction KT permettra aux utilisateurs qui dépendent de la fonction de vérifier les codes de sécurité. Il y aura également une facilité d’utilisation lorsque les utilisateurs devront vérifier n’importe quel appareil lorsqu’il arrivera pour les téléphones mobiles. Cette fonctionnalité devrait d’abord arriver sur les téléphones mobiles Android avant de passer à iOS.

