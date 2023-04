Apple veut utiliser du cobalt recyclé dans ses appareils, un élément désormais plus important que l’or

Le cobalt est un élément chimique fondamental pour la construction des batteries au lithium. Pour l’instant il est irremplaçable mais son extraction a des coûts très élevés : la majeure partie du cobalt utilisé dans la chaîne d’approvisionnement technologique provient des mines situées en République démocratique du Congo.

Cobalt. Symbole dans le tableau périodique : Co. Ces dernières années, cet élément chimique unique est devenu fondamental pour l’industrie électronique. Il est utilisé pour la production de batteries au lithium, celles qui alimentent la plupart de nos appareils. Sa présence est indispensable pour permettre à la batterie de fournir de l’énergie le plus longtemps possible, aussi bien pour les smartphones qui doivent arriver encore opérationnels le soir que pour les voitures électriques qui doivent prolonger leur durée de vie. Un matériau qu’Apple vise désormais à recycler pour tous ses appareils.

Le problème de l’extraction du cobalt

C’est l’or de la technologie, ou peut-être l’or de toute la révolution verte tant que l’énergie propre continuera à reposer sur des batteries au lithium. Cependant, son extraction est complexe. De nombreuses mines de cobalt dont dépend l’approvisionnement de la chaîne technologique sont situées dans le sud de la République démocratique du Congo, en 2021 selon l’US Geological Survey 70% de l’approvisionnement mondial en cobalt provenait de ces terres.

Les mineurs travaillent souvent dans les mines du Congo dans des conditions qui ne prévoient aucune règle de sécurité. Selon un rapport de l’Unicef ​​publié en 2014 (à l’époque où les batteries au lithium étaient moins recherchées que maintenant) 40 000 enfants travaillaient dans ces mines. L’extraction du cobalt, explique Amnesty International, peut également provoquer des maladies respiratoires causées par l’inhalation de poussière de cobalt.

Le programme d’Apple

Le choix annoncé par Apple n’est qu’une première étape. D’ici 2025, la firme de Cupertino entend utiliser du cobalt recyclé dans toutes les batteries de ses appareils. D’autres projets de matériaux recyclés impliqueront également des circuits imprimés, des soudures à l’étain et du placage d’or. L’objectif ultime d’Apple est de produire des appareils en utilisant uniquement des matériaux recyclés. Un objectif qui, cependant, doit également coïncider avec les prévisions de ventes pour les années à venir. Alors qu’Apple a perdu 40% sur le marché des PC au premier trimestre 2023, les iPhones sont toujours en croissance sur le marché des smartphones. Selon les données de StartCounter, entre janvier et février 2023, Apple est redevenu le premier fabricant de smartphones au monde avec une part de marché des nouvelles ventes de 27,1 %.

