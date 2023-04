BlueCruise de Ford obtient le feu vert pour les véhicules mains libres sur les autoroutes britanniques

Tourné vers l’avenir : les conducteurs peuvent désormais utiliser le système d’assistance à la conduite mains libres de Ford, BlueCruise, sur certaines routes du Royaume-Uni. Il s’agit de la première assistance à la conduite de niveau 2 à recevoir l’approbation pour une utilisation au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, BlueCruise n’est pas disponible sur tous les véhicules Ford et n’est autorisé que sur des tronçons de route spécifiques.

Ford a annoncé qu’une nouvelle décision du ministère britannique des Transports permet aux conducteurs de faire l’expérience de la technologie d’assistance à la conduite BlueCruise de Ford sur plus de 3 200 kilomètres (2 000 miles) de routes pré-cartographiées en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. La Mustang Mach-E 2023 de Ford sera le premier véhicule à avoir accès à la fonctionnalité par abonnement. La technologie d’aide à la conduite semi-autonome a parcouru plus de 102 millions de kilomètres (64 millions de milles) aux États-Unis et au Canada.

Initialement introduit en 2021, Ford a conçu BlueCruise (également connu sous le nom d’ActiveGlide dans certains véhicules Lincoln) comme une technologie sans intervention et à vue conçue pour aider, mais non remplacer, le driver du véhicule. Le système peut surveiller et analyser les panneaux de limitation de vitesse, les marquages ​​routiers et même les conditions de circulation actuelles pour surveiller et contrôler en permanence la direction, l’accélération, le freinage, la position de la voie et la distance de suivi, faisant de BlueCruise une technologie de conduite autonome de niveau 2.

Le système comprend une caméra orientée vers le driver pour surveiller et s’assurer que l’opérateur du véhicule est alerte et attentif aux conditions de la route avant d’engager le système d’assistance. Une fois activé, le système fonctionnera jusqu’à une vitesse maximale de 80 mph (130 km/h) en utilisant des radars et des caméras embarqués pour surveiller les positions des véhicules environnants tout en utilisant une caméra orientée vers l’avant pour détecter les marquages ​​de voie et les panneaux de vitesse. BlueCruise utilise ces points de données pour calculer les entrées de conduite requises tout en garantissant un fonctionnement sûr du véhicule.

L’attention du driver est constamment surveillée et renforcée par le système BlueCruise. Si la caméra interne orientée vers le driver détecte une inattention, le système émet des alertes sonores et des messages d’avertissement sur le groupe d’instruments du véhicule. Si le driver reste flou après l’émission de ces alertes, la voiture commencera automatiquement à freiner pour ralentir et finalement s’arrêter. Il effectue des actions similaires si le driver ne remet pas ses mains sur le volant lorsque le système l’y invite.

Les conducteurs au Royaume-Uni ne peuvent utiliser BlueCruise que dans des « zones bleues » identifiées – des routes prédéfinies où les conducteurs peuvent retirer leurs mains du volant en toute sécurité. La page BlueCruise de Ford UK note que le DoT a marqué 95% des autoroutes du pays comme zones bleues.

Bien que la nouvelle technologie sonne bien, elle a un prix. Les nouveaux propriétaires de véhicules Ford éligibles bénéficieront d’un accès gratuit au système BlueCruise pendant les 90 premiers jours suivant l’achat de leur véhicule. À la fin de cette période, les propriétaires peuvent souscrire à un abonnement mensuel. Selon Ford, le coût permanent pour les abonnés britanniques est actuellement répertorié à 17,99 £ (un peu plus de 22 $ US) par mois.

