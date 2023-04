Le Colorado est le premier État américain à adopter une loi sur le droit à la réparation pour les agriculteurs

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le mouvement pour le droit à la réparation vient de remporter sa première victoire majeure dans le Colorado, car l’État deviendra probablement le premier à établir une loi visant à protéger le droit des agriculteurs à réparer leur propre équipement. Les grandes entreprises manufacturières ne sont pas satisfaites, mais la loi devrait être signée prochainement.

À compter du 1er janvier 2024, les fabricants de hardware agricole devront fournir aux agriculteurs du Colorado tout ce dont ils ont besoin pour réparer eux-mêmes les machines. Les législateurs de Denver ont récemment approuvé la toute première proposition transformant les principes du droit à la réparation en loi par un vote majoritaire (44 contre 16), après que la même loi a été approuvée par le Sénat le mois dernier.

Le projet de loi est maintenant sur le bureau du gouverneur, où Jared Polis devrait approuver la proposition bipartite dans les 10 jours. Le droit du consommateur à réparer les équipements agricoles oblige les fabricants à fournir des versions, des logiciels intégrés, des micrologiciels, des outils, de la documentation, des manuels de réparation et d’autres ressources aux réparateurs indépendants et aux propriétaires de machines agricoles, leur donnant la possibilité de réparer les choses cassées sans avoir à passer par revendeurs officiels et services de réparation.

Le projet de loi intègre l’équipement agricole dans les lois existantes sur le droit à la réparation des consommateurs du Colorado, qui stipulent que le non-respect par un fabricant est une « pratique commerciale trompeuse ». Les fabricants ne sont pas obligés de « divulguer des secrets commerciaux » aux services de réparation indépendants et aux propriétaires, selon les statuts. Le projet de loi a ensuite été modifié pour préciser que les réparateurs et les propriétaires ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux équipements qui désactivent de manière permanente les mesures de sécurité ou modifient les émissions de carbone.

John Deere, la plus grande entreprise de machines agricoles au monde, a déclaré que la nouvelle législation du Colorado est « inutile » et aura des « conséquences imprévues ». L’entreprise est l’un des contrevenants les plus graves lorsqu’il s’agit de refuser les droits de réparation et les violations de licence open source, bien qu’elle ait récemment conclu un accord avec l’American Farm Bureau Federation (AFBF) pour faire quelques concessions au mouvement du droit à la réparation. .

Les législateurs du Colorado ont déterminé que l’accord AFBF était vague, incomplet et inapplicable, ils ont donc décidé de transformer le consensus croissant pour le mouvement du droit à la réparation en une loi. De cette façon, les agriculteurs auraient des garanties réelles contre John Deere et les politiques commerciales d’autres grands fabricants.

Brianna Titone, une représentante démocrate du Colorado qui a parrainé le projet de loi, a déclaré que d’autres États approuveraient bientôt des lois similaires sur le droit à la réparation en faveur des agriculteurs et des services de réparation indépendants. « S’il n’y a pas de procès ou d’effondrement de l’industrie », a déclaré Titone, le public comprendra que « la loi ne va pas provoquer le chaos » comme le disent ses opposants (c’est-à-dire John Deere & co.).

