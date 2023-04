Spotify ferme son jeu de devinettes « Heardle » parce qu’il déteste s’amuser

Spotify ferme Heardle, le populaire jeu de devinettes inspiré de Wordle qu’il a acquis il y a moins d’un an. La décision est apparemment motivée par le désir de Spotify que davantage d’utilisateurs découvrent de la musique via les principales applications Spotify (et parce que l’entreprise semble détester le plaisir).

La décision de Spotify de fermer Heardle a été repérée pour la première fois par TechCrunch. Spotify fait l’annonce via un message contextuel sur le site Web de Heardle. « Merci d’avoir joué à Heardle, mais malheureusement, nous devons dire au revoir », lit-on dans le message. « A partir du 5 mai, Heardle ne sera plus disponible. »

Spotify dit que les utilisateurs de Heardle devraient se diriger vers leur tableau de bord pour faire une capture d’écran et enregistrer leurs statistiques. Ces statistiques ne seront plus accessibles après le 4 mai.

TechCrunch dit que la décision de Spotify de fermer Heardle intervient alors que la société « veut consacrer plus d’énergie à la découverte musicale grâce à ses récents changements d’application, et non via un gameplay hors plateforme inspiré de Wordle ».

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de dire au revoir à Heardle alors que nous concentrons nos efforts sur d’autres fonctionnalités pour la découverte musicale », a déclaré le porte-parole de Spotify, Gray Munford, dans un communiqué officiel à The Verge.

Spotify a acquis Heardle, qui s’est inspiré du jeu viral de devinettes de mots Wordle (lui-même acquis par le New York Times) il y a moins d’un an. Heardle a mis les utilisateurs au défi de deviner le nom et l’artiste d’une chanson en six essais, chaque essai suivant déverrouillant une version plus longue de la chanson.

Le contrepoint évident à la déclaration de Spotify est que Spotify aurait pu (et aurait probablement dû) intégrer Heardle directement dans l’application Spotify sur iPhone et d’autres plateformes. Cela aurait approfondi l’intégration avec Spotify lui-même et probablement augmenté de manière significative le nombre de personnes jouant au jeu.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :