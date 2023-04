Vivo X Fold2 passe par Geekbench – les principales spécifications révélées

Vivo se prépare pour l’un de ses plus grands événements de 2023. La société annoncera la prochaine génération de sa série pliable avec le Vivo X Fold2. De plus, il apportera son premier clapet pliable sous la forme de Vivo X Flip, et une nouvelle suite pour sa première tablette baptisée Vivo Pad2. Les projecteurs seront certainement braqués sur la suite de son principal pliable, après tout, ce sera le premier « véritable flagship pliable » de 2023. Jusqu’à présent, tous les téléphones pliables lancés cette année étaient basés sur le Snapdragon 8+ Gen 1. Maintenant, Vivo est sur le point de lancer le premier avec le Snapdragon 8 Gen 2. Aujourd’hui, le téléphone est passé par Geekbench benchmark qui confirme encore la présence du silicium phare 2023.

Les spécifications clés du Vivo X Fold2 ont été confirmées

Le Vivo X Fold2 sera lancé le 20 avril en Chine, mais on ne sait pas si le nouveau pliable atteindra les marchés internationaux. Quoi qu’il en soit, nous pouvons garder un œil sur la version chinoise et voir tout ce que le téléphone a en réserve. Selon Geekbench, l’appareil obtient 1 809 dans les tests Single-Core et 5 050 dans le département Multi-Core. La variante dispose de 10,99 Go de RAM, ce qui indique 12 Go de RAM à des fins de marketing. Nous supposons qu’il n’y aura qu’une seule option de RAM avec jusqu’à 512 Go de stockage interne.

Caractéristiques clés du Vivo X Fold2

Selon les fuites, le Vivo X Fold2 conservera le design de style livre. Il aura un écran intérieur Samsung E6 AMOLED de 8,03 pouces et un écran extérieur E6 AMOLED de 6,53 pouces. Les deux panneaux auront des scanners d’empreintes digitales intégrés, ce qui est innovant. La plupart des marques s’en tiennent à un scanner d’empreintes digitales latéral qui peut être utilisé à la fois pour les scénarios pliés et dépliés. Vivo empruntera la voie du scanner à double empreinte digitale.

En termes d’optique, le Vivo X Fold2 aura une unité principale Sony IMX 866 de 50 MP, 2 capteurs IMX663 de 12 MP pour l’ultra large et un zoom 2x. Pour les selfies, il y a deux caméras 32 MP sur chaque écran. L’appareil dispose d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 120 W et une prise en charge de la charge sans fil de 50 W. Ce sera le pliable le plus rapide du marché. Vivo confirme les améliorations apportées au design avec une nouvelle technologie de charnière qui le rend 10 % plus léger.

Le téléphone sera lancé la semaine prochaine, nous nous attendons donc à ce que les teasers officiels débarquent bientôt. Contrairement au Vivo X Fold2, le Vivo X Flip apportera le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, cela a du sens car le pliable à clapet visera probablement un prix inférieur.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine