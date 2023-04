Nvidia publie le runtime RTX Remix en open source sur GitHub

En un mot: Nvidia a lancé son runtime RTX Remix en tant que projet open source dans le but d’étendre la compatibilité des jeux et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme de modding. Il est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur GitHub.

Nvidia a annoncé RTX Remix en septembre. La plate-forme est conçue pour permettre aux moddeurs de remasteriser plus facilement les jeux DirectX 8 et DirectX 9 avec des technologies modernes telles que le path tracing, DLSS, les ressources créées par l’utilisateur et les textures améliorées par l’IA.

Nvidia a travaillé avec Valve sur une version de Portal pour démontrer les capacités de Remix. Portal RTX a été lancé en décembre et il n’a pas fallu longtemps à la communauté pour découvrir que ses fichiers pouvaient être utilisés pour améliorer l’apparence d’autres titres, notamment Half-Life 2 et Max Payne.

Ceux qui souhaitent expérimenter RTX Remix peuvent récupérer le code source d’exécution, qui porte une licence MIT, sur GitHub. Nvidia encourage les moddeurs et les développeurs à signaler tout bug qu’ils pourraient trouver. De plus, plusieurs membres de l’équipe d’ingénierie Remix ont rejoint le serveur RTX Remix Discord pour répondre aux questions et fournir des directives sur la compatibilité.

Nvidia a même publié des guides de démarrage et des documents connexes pour aider les nouveaux arrivants à démarrer. L’environnement d’exécution comprend les composants suivants :

Modules de capture et de remplacement $, qui sont chargés de capturer une scène de jeu en $ et de remplacer les ressources de jeu d’origine par des ressources de jeu modifiées au moment de l’exécution.

Bridge, qui traduit le moteur de rendu d’un jeu d’instructions x86 à x64. Ce composant libère la mémoire disponible pour le rendu.

Gestionnaire de scène, qui utilise les informations provenant de l’API de fonction fixe D3D9 pour créer une représentation de la scène d’origine, suivre les objets du jeu image par image et configurer la scène pour qu’elle soit tracée.

Le traceur de chemin principal, qui comprend la boucle de rendu, la gestion des matériaux et les fonctionnalités de rendu spécifiques au jeu (par exemple, les décalcomanies et les particules). Veuillez noter que les différentes technologies (DLSS, NRD, RTXDI) qui accélèrent notre traceur de chemin et lui permettent de s’afficher en temps réel continueront d’être disponibles via leurs SDK et licences existants sur le portail Nvidia Developer.

Quels jeux DX8 ou DX9 classiques aimeriez-vous voir recevoir le traitement RTX Remix ? Je suis personnellement intéressé par un travail supplémentaire sur Max Payne et quelqu’un a mentionné le mode DirectX 9 de Crysis.

