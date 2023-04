Microsoft avertit que des agents russes tentent d’infiltrer les communautés de joueurs

WTF ? ! Avez-vous participé à un chat communautaire de jeu en ligne et avez-vous remarqué que quelqu’un parlait de la Russie de manière inhabituelle ? Selon le président de Microsoft, il pourrait s’agir d’agents russes qui tentent de pénétrer ces groupes afin de diffuser des informations. L’avertissement survient juste après la fuite de documents américains classifiés sur un serveur Minecraft Discord.

S’exprimant lors du Sommet de l’économie mondiale de Semafor, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que les équipes d’analyse de la sécurité de son entreprise avaient identifié les efforts des agents russes pour partager des informations au sein des communautés de joueurs.

« Nous avons conseillé les gouvernements à ce sujet », a poursuivi Smith. « Vous savez, c’est le groupe Wagner, c’est le renseignement russe, et ils utilisent en partie ce [gaming communities] pour faire circuler l’information. C’est ce qui s’est passé ici. Il incluait la chaîne Discord autour de Minecraft, il en incluait d’autres [communities]. »

Le groupe Wagner est une organisation militaire privée dirigée par un allié du dirigeant russe Vladimir Poutine. Il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement russe au point qu’il est « considéré comme une unité de facto du ministère de la Défense ou de l’agence de renseignement militaire russe, le GRU ».

Smith a déclaré qu’il était important d’arrêter ces intrusions dans les communautés de joueurs car elles peuvent propager de la propagande et de la désinformation liées à l’invasion russe de l’Ukraine, bien qu’il ait admis que ce n’était pas le problème le plus urgent en ce qui concerne la guerre. « Ce n’est pas comme si jouer à Call of Duty allait entraîner des morts dans le monde réel ; ce sont des jeux vidéo », a-t-il déclaré.

Président Microsoft @BradSmi dit que le groupe Wagner et les services de renseignement russes ont travaillé pour pénétrer les communautés de joueurs afin de les utiliser « comme un lieu pour faire circuler des informations ». pic.twitter.com/F7CCmaqOvu – Semafor (@semafor) 12 avril 2023

Les déclarations de Smith sont intervenues peu de temps après l’annonce d’une multitude de documents de renseignement américains partagés sur un serveur Minecraft Discord et se retrouvant sur Twitter, 4chan et Telegram. Ils contenaient des informations sur le support américain à l’Ukraine et les opérations du groupe Wagner en Afrique. Il y avait aussi des informations classifiées sur Israël, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud. L’assistant du secrétaire à la Défense pour les affaires publiques, Chris Meagher, a déclaré que certains des documents « semblent avoir été modifiés ».

Des agents du FBI ont depuis arrêté Jack Douglas Teixeira, garde national de l’air du Massachusetts, âgé de 21 ans, dans une maison de North Dighton, Massachusetts, pour suppression, conservation et transmission non autorisées d’informations classifiées de défense nationale. Teixeira détenait le plus haut niveau d’habilitation de sécurité accordé par le gouvernement fédéral pour des informations top secrètes. Le New York Times a nommé Teixeira à la tête d’un groupe Discord appelé « Thug Shaker Central », composé d’environ 20 à 30 jeunes hommes. Il aurait commencé à partager des documents classifiés avec le groupe au cours des derniers mois. Le NYT rapporte qu’un autre membre en a partagé certaines sur un forum public.



