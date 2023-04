8 titres addictifs pour vous divertir comme la légende de Zelda

Si vous êtes un grand fan des jeux Zelda et que vous en voulez toujours plus, vous devriez trouver cet article utile. La franchise Legend of Zelda fait partie des meilleurs jeux de tous les temps. De plus, nous devrions lui rendre hommage pour avoir rendu le jeu beaucoup plus attrayant. Mais ce dont tous les fans de ce jeu se plaignent, ce sont les écarts entre les nouvelles versions. Bien sûr, vous pouvez toujours jouer à Breath of the Wild. Mais nous supposons que vous avez également besoin de plus d’alternatives. Donc, si vous recherchez un jeu pour vous divertir jusqu’à la sortie du prochain jeu Zelda, n’importe lequel de ces titres devrait suffire.

Turnip Boy commet une évasion fiscale

Turnip Boy Commits Tax Evasion de Snoozy Kazoo est un jeu d’aventure indépendant plein d’esprit créé par Graffiti Games. Turnip Boy est un légume rebelle qui refuse de payer ses impôts et commence un voyage pour déchirer sa facture d’impôts. Turnip Boy vous guidera à travers un monde coloré plein de gens excentriques, de tâches étranges et de richesses cachées. Le jeu a des aspects de puzzle, des combats de boss difficiles et une intrigue amusante qui garde les joueurs devant les écrans tout le temps. Nous sommes sûrs que vous aimerez ce jeu.

Là-bas: les chroniques de Cloud Catcher

Il s’agit d’un jeu d’aventure en monde ouvert. Le jeu se déroule sur Gemea, une grande île mystique pleine de paysages passionnants, de créatures mignonnes et d’anciens mystères qui attendent d’être découverts. En tant que joueur, vous devez restaurer l’équilibre naturel de l’île en sauvant des sprites magiques appelés « sprites de la terre ». Vous voyagerez à travers huit biomes différents, des plages ensoleillées aux bois luxuriants. Pendant le jeu, vous devez rassembler des ressources pour construire et construire. Contrairement à de nombreux autres jeux de ce genre, celui-ci nécessite une exploration et une découverte plutôt qu’un combat.

Frontières sonores

Il s’agit d’un jeu d’action-aventure venant de Sega. En tant que Sonic, les joueurs exploreront une variété de lieux, des bois luxuriants aux montagnes enneigées, afin de découvrir les mystères de cette nouvelle planète. Il comprend une action rapide, ainsi que les mouvements classiques de Sonic. Ce dernier comprend le tiret tournant et la frappe à tête chercheuse et de nouveaux pouvoirs qui permettent l’exploration et la traversée. Les graphismes magnifiques du jeu, le système météorologique dynamique et la conception sonore immersive s’efforcent d’offrir aux fans de Sonic et aux débutants une expérience passionnante et unique. Nous ne doutons pas que les fans de Legend of Zelda aimeront également ce jeu.

Hyrule Warriors: L’ère de la Calamité

Celui-ci est un jeu de hack-and-slash bourré d’action créé par Nintendo. Il se déroule 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et sert de prologue au jeu. Les joueurs prennent le contrôle de divers personnages classiques de la série Zelda, dont Link, Zelda et les quatre champions, pour affronter la tragédie qui menace Hyrule. Le jeu a un système de combat rapide qui mélange des parties de Dynasty Warriors avec le gameplay classique de Zelda. Nous pensons que les fans de la franchise Zelda l’aimeront également.

Impact Genshin

MiHoYo, un développeur de jeux vidéo chinois, a créé Genshin Impact, un jeu d’action et de rôle. Le jeu se déroule dans le pays fictif de Teyvat et les joueurs jouent le rôle d’un vagabond à la recherche de leur sœur disparue. Les joueurs découvriront des richesses cachées tout au long du voyage et visiteront des lieux variés inspirés de sites du monde réel. Le système de combat unique basé sur les éléments du jeu, qui permet aux joueurs d’utiliser de nombreuses compétences élémentaires pour construire des combos dévastateurs et vaincre des adversaires, est l’un de ses éléments les plus célèbres. Les joueurs aiment également Genshin Impact pour sa belle esthétique, son gameplay en monde ouvert et sa vaste distribution de personnages jouables, chacun avec sa propre personnalité et ses propres pouvoirs. Le jeu est gratuit et accessible sur une variété de plates-formes, y compris PC, mobiles et consoles. Les achats en jeu sont facultatifs.

Immortels Fenyx Rising

Ceci est un autre jeu d’action-aventure en monde ouvert. Le jeu se déroule dans un univers magnifique et coloré inspiré de la mythologie grecque. Quant aux joueurs, ils endossent le rôle de Fenyx, un nouveau demi-dieu ailé chargé de protéger la terre de Typhon, le Titan le plus meurtrier de la mythologie grecque. Fenyx peut explorer le monde ouvert, grimper et glisser à travers d’immenses panoramas, combattre des animaux mythologiques et résoudre des énigmes pour continuer à travers le conte. Le jeu a une histoire complexe et passionnante. Ce dernier est plein de comédie et de charme, ainsi qu’un ensemble diversifié de pouvoirs de combat et d’améliorations qui peuvent être acquis au fur et à mesure que le joueur avance. Son magnifique style graphique devrait faire jouer les fans de Zelda d’un seul souffle.

Tunique

Les joueurs jouent le rôle d’un petit renard en mission pour découvrir un royaume fascinant et magique dans ce jeu d’action-aventure. Tunic a une action rapide, de nombreuses armes et équipements à obtenir et des énigmes difficiles à résoudre. Nous devons également louer les graphismes, la bande son et l’ambiance tranquille du jeu. Les joueurs peuvent voyager à travers divers biomes, des bois denses aux vastes déserts, et découvrir des mystères et des richesses cachés en cours de route. Donc, si vous êtes un fan de jeux d’action-aventure comme Legend of Zelda, vous devriez également aimer celui-ci.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim est un jeu de rôle d’action en monde ouvert. Vous apparaîtrez dans Skyrim, une immense région de la planète fictive de Tamriel. Dans le jeu, vous êtes l’Enfant de Dragon, un héros mythique qui doit empêcher le retour des dragons et de leur commandant.

Skyrim est un environnement vaste et immersif à explorer, avec des donjons, des villes et des villages à explorer, ainsi qu’une météo dynamique et des cycles jour-nuit pour ajouter au réalisme. Pour créer un personnage et un style de jeu distinctifs, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de talents et de capacités, tels que l’armement, les sorts magiques et les compétences d’artisanat. La grande communauté de modding du jeu a également contribué à son succès, avec des centaines de modifications disponibles qui peuvent ajouter du nouveau contenu, améliorer les graphismes et améliorer le gameplay. Skyrim est devenu un classique reconnu dans le genre RPG grâce à ses superbes graphismes, son intrigue intrigante et ses options illimitées d’exploration et de personnalisation.

Merci makeuseof pour une excellente liste d’alternatives.

