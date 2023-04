Microsoft teste une fonctionnalité Edge qui ajoute une deuxième barre des tâches à Windows

En bref : Avez-vous déjà souhaité une deuxième barre des tâches moins utile dans Windows ? Microsoft pense que vous le faites, c’est pourquoi la société teste la possibilité de détacher la fonction de barre latérale d’Edge et de la fixer sur le côté de votre bureau Windows 10 ou 11.

Comme l’a remarqué Neowin, la dernière version canari d’Edge (114.0.1791.0) ajoute une nouvelle fonction à Edge qui permet aux utilisateurs du navigateur de supprimer la barre latérale et de la coller sur le côté du bureau Windows. Le processus est effectué en cliquant sur un bouton Détacher à côté de l’icône Paramètres dans le coin inférieur droit de la barre.

La barre latérale Edge est personnalisable, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à la recherche, aux outils, aux jeux, au bureau, aux achats, à Outlook, etc. Vous pouvez également y épingler vos sites Web préférés. Mais la fonction la plus populaire de la fonctionnalité ces jours-ci est l’ajout récent de l’assistant AI « Copilot » alimenté par GPT-4, qui s’ouvre en cliquant sur l’icône Bing Chat. Il peut discuter, offrir des informations et composer des messages comme les autres IA génératives. Il peut également créer des images à la demande d’un utilisateur.

Pouvoir coller la barre latérale Edge sur le bureau Windows pourrait être quelque chose que certains utilisateurs apprécient réellement (faites-nous part de vos réflexions dans le sondage ci-dessous). Mais alors certains pourraient le voir comme Microsoft ajoutant encore une fois quelque chose que personne n’a demandé à Windows.

Bien que beaucoup moins envahissante que certaines des fonctionnalités que Microsoft introduit souvent, celle-ci ressemble à une autre poussée de Redmond pour faire sortir plus de gens de Chrome et sur Edge. Cette année, il a ajouté un upscaler vidéo Web qui fonctionne sur les GPU Nvidia et AMD, intégré le moteur de rendu Adobe Acrobat PDF et introduit plusieurs fonctionnalités d’IA.

Il semble que les ajouts de Microsoft à Edge améliorent légèrement sa popularité. Statcounter écrit que la part de marché mondiale du navigateur a atteint 4,64 % en mars, contre 4,46 % en janvier.

Une autre nouvelle fonctionnalité que Microsoft pourrait introduire dans son système d’exploitation (Windows 11 uniquement) qui suscite un débat a été découverte plus tôt cette semaine. Il semble que la firme de Redmond envisage de changer le bouton Imprimer l’écran en une clé qui ouvre l’outil de capture de Windows 11.

Souhaitez-vous ajouter la barre latérale Edge à votre bureau ?

