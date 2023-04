5 trucs et astuces pour libérer de l’espace disque et du stockage caché sur votre Mac

À mesure que nos appareils deviennent de plus en plus performants et puissants, nos Mac peuvent se remplir plus rapidement que prévu. Suivez cinq conseils et astuces pour libérer du stockage Mac et de l’espace caché, y compris des options avancées natives et tierces.

Si vous souhaitez libérer rapidement de l’espace de stockage Mac, vous avez toujours la possibilité de décharger vos données sur des disques externes, iCloud Drive ou d’autres services cloud. Mais il est souvent pratique d’avoir vos informations stockées localement directement sur votre Mac.

Mais un problème lorsque vous essayez d’optimiser votre stockage local peut être l’espace occupé par des fichiers et des dossiers cachés, ce qui peut rendre difficile la découverte de ce qui se passe. Nous aborderons ci-dessous plusieurs options pour libérer rapidement de l’espace de stockage Mac, ainsi que des moyens de révéler les fichiers volumineux et autres qui se cachent sur votre disque.

Trucs et astuces pour libérer du stockage Mac et de l’espace caché

Options macOS intégrées

Chercheur

Les versions modernes de macOS n’incluent pas l’ancienne option « Tous les fichiers » dans le Finder, mais il existe un « Récents » que vous pouvez utiliser comme bon point de départ.

Après avoir sélectionné Récents, vous pouvez trier vos fichiers et dossiers par taille (icône à six carrés) et commencer à supprimer les données inutiles

Bien sûr, vous pouvez rechercher manuellement d’autres emplacements tels que Documents, Téléchargements, etc.

À propos de ce Mac

À propos de ce Mac inclut une fonction de stockage pour voir un instantané de votre utilisation du stockage, mais il propose également des recommandations pour libérer de l’espace et plus encore.

Ouvrez les paramètres système (préférences système sur les anciennes versions de macOS)

Choisissez maintenant Général> Stockage

En haut se trouve une barre colorée montrant les catégories plus larges qui occupent votre espace disque

Ensuite, vous verrez une liste de recommandations pour libérer de l’espace de stockage : Optimisez le stockage, utilisez iCloud, videz la corbeille automatiquement, réduisez l’encombrement, etc.

Après avoir parcouru l’une de ces options, vous verrez une liste des applications et la quantité de stockage qu’elles utilisent> cliquez sur le « i » sur le côté droit pour voir plus de détails

Notamment, Apple ne donne pas accès pour supprimer les données des catégories Système et Autres ici (voir ci-dessous pour les options pour le faire)

Vous pouvez cliquer sur « Tous les volumes dans le coin supérieur droit pour voir les autres lecteurs, y compris les lecteurs externes

Creuser plus profondément pour libérer de l’espace de stockage Mac

Disque marguerite

Bien que l’utilisation de Finder et À propos de ce Mac soit utile, mon approche préférée pour ranger les choses est avec l’analyseur de lecteur visuel Daisy Disk (essai gratuit / 9,99 $). Il fournit une interface utilisateur interactive aussi fonctionnelle que belle et vous pouvez prévisualiser et supprimer des fichiers directement dans l’application. Vous pouvez également analyser les disques externes.

Daisy Disk offre un aperçu plus approfondi de votre stockage et peut révéler des fichiers temporaires et cachés afin que vous sachiez ce qui occupe vraiment votre espace disque. Et l’interface utilisateur colorée permet de repérer rapidement et facilement les fichiers et dossiers très volumineux.

Le logiciel donne même un espace libre et gratuit + calcul purgeable. J’utilise Daisy Disk trois à quatre fois par an, donc la licence à vie de 9,99 $ semble être une bonne affaire pour les avantages et le gain de temps.

Dans mon exemple ci-dessus, j’ai 30,2 Go utilisés dans l’espace caché. Il s’avère que c’est le cache des sauvegardes Time Machine (qui devrait s’occuper de lui-même d’ici peu).

Nettoyer mon Mac et Sensei

Clean My Mac X et Sensei sont quelques autres options pratiques qui peuvent aider à gagner du temps en trouvant des fichiers inutiles/purgables, en désinstallant des applications, en optimisant les performances et plus encore. Ils ne vous donnent pas un analyseur de disque détaillé tout comme l’interface utilisateur de Daisy Disk, mais ils offrent de nombreux utilitaires utiles, y compris la gestion du stockage.

Sensei et Clean My Mac X sont des téléchargements gratuits à découvrir avec Sensei pour 29 $ / an ou 59 $ pour une licence à vie. Clean My Mac X coûte 39,99 $/an ou 89,99 $ pour une licence à vie.

Merci d’avoir consulté notre guide sur la façon de libérer de l’espace de stockage Mac !

