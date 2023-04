Huawei Band 8 améliorera votre jeu de fitness avec style

Le bracelet intelligent et les montres intelligentes de Huawei ont commencé un tout nouveau voyage. En ce qui concerne les montres, le fabricant chinois a repoussé ses limites en intégrant des technologies avancées dans les offres. Et n’oublions pas que les smartwatches récentes sont également dotées d’un design sans précédent. Eh bien, il semble que le Huawei Band 8 empruntera le même chemin.

Le constructeur chinois a surpris les fans en publiant une image promo teaser de Band 8. Cette promo est accompagnée d’un slogan : « Standing edge full screen, light and thin and then évolué ! ». Ces mots en disent long sur le portable à venir. Donc, il va sans dire que les fans s’attendent à de grosses améliorations.

Huawei Band 8 annoncé

Il n’y a vraiment pas besoin de trop spéculer sur le Huawei Band 8. La photo promotionnelle a révélé la plupart des détails importants sur le portable. Selon l’image, le prochain portable de Huawei sera livré avec un cadre redessiné avec des côtés plats.

L’image montre le matériau du cadre, qui ressemble plus à de la céramique qu’à du métal. Cela seul laisse entendre que le Band 8 présentera une qualité de construction beaucoup plus robuste que le Band 7. De plus, la photo promotionnelle a confirmé que le portable serait disponible en trois couleurs : Sakura Pink, Green et Dark Black.

Les trois options de couleur du Huawei Band 8 seront livrées avec des sangles assorties, qui offriront sûrement un look sans couture. En y regardant de plus près, vous remarquerez qu’il y a des gravures sur la ceinture. Huawei aurait peut-être opté pour un tel design pour améliorer le niveau de confort du bracelet.

En dehors de cela, l’écran du Huawei Band 8 semble lumineux. Et même si la forme rectangulaire rappelle celle du Band 7, l’écran semble être plus grand que son prédécesseur. Même avec la même forme, les améliorations du cadre rendent le bracelet plutôt attrayant, ce que les consommateurs apprécieront certainement.

Alors, quand Huawei sortira-t-il le Band 8 ? Selon la promo, le portable fera ses débuts avec la série Nova 11 le 17 avril.

