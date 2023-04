L’entreprise dit qu’elle remplacera les travailleurs créatifs par une IA générative de type ChatGPT

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les craintes que les IA génératives puissent remplacer les emplois humains sont devenues une réalité dans l’une des plus grandes entreprises chinoises de médias et de relations publiques. Bluefocus Intelligent Communications Group Co. prévoit de remplacer ses rédacteurs et graphistes externes par des modèles d’IA génératifs, et d’autres géants de l’industrie du pays pourraient emboîter le pas.

Bloomberg News rapporte qu’une note interne du personnel vue par la publication a révélé les plans de remplacement du personnel externe par une IA générative. « Pour adopter la nouvelle vague de contenu généré par l’IA, à partir d’aujourd’hui, nous avons décidé d’arrêter toutes les dépenses pour les rédacteurs et concepteurs tiers », lit-on dans la note interne.

Bluefocus Intelligent Communications Group Co a contacté Alibaba Group Holding Ltd. et Baidu Inc. pour explorer l’octroi de licences pour sa technologie d’intelligence artificielle.

La nouvelle a vu les actions de la société bondir de 19% jeudi, bien qu’elles aient chuté de plus de 6% ce matin.

Tout système capable d’automatiser le travail d’un travailleur humain va susciter des inquiétudes, comme cela a été le cas pendant des décennies, mais peu de technologies ont causé autant d’inquiétude que l’IA générative. Selon une étude de la banque Goldman Sachs, ces systèmes pourraient remplacer un quart des tâches de travail aux États-Unis et en Europe, l’équivalent de 300 millions d’emplois, et provoquer des « perturbations significatives » dans les grandes économies.

Joseph Briggs et Devesh Kodnani, les auteurs de l’article de Goldman Sachs, affirment que près des deux tiers des emplois aux États-Unis et en Europe sont exposés à un certain degré d’automatisation de l’IA. À l’échelle mondiale, 18 % du travail pourrait être automatisé par l’IA, les pays développés étant plus touchés que les marchés émergents. Environ 7 % des travailleurs occupant des emplois où l’IA générative pourrait effectuer au moins la moitié de leurs tâches quotidiennes sont vulnérables au remplacement.

L’un des aspects les plus positifs du document est son affirmation selon laquelle environ 63% de la main-d’œuvre américaine verra 25% à 50% de sa charge de travail devenir automatisée et probablement continuer à occuper son poste, le travail effectué par les IA génératives leur donnant plus de temps. se concentrer sur des tâches plus productives.

Mais les consommateurs de tous les jours veulent-ils être nourris de contenus créés par l’intelligence artificielle ? L’Université Cornell a mené une étude récente qui suggère que la plupart des gens n’aiment pas s’ils croient lire un texte généré ou partiellement généré par une IA.

