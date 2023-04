Twitter Blue vend désormais des caractères gras et italiques ; tweets et vidéos plus longs

Alors que tous les signes indiquent que Twitter Blue n’attire pas plus d’une fraction d’un pour cent des utilisateurs, Musk essaie de nouvelles fonctionnalités : la possibilité d’utiliser le gras et l’italique dans vos tweets, une augmentation de la longueur maximale des tweets et des « heures longues ». » vidéo …

Abonnements Twitter

Musk a commencé par renommer la fonction de monétisation Super Follows as Subscriptions – avec des plans pour que Twitter prendre une part de vos revenus après la première année.

Pendant les 12 prochains mois, Twitter ne gardera rien de l’argent. Vous recevrez tout l’argent que nous recevons, soit 70 % pour les abonnements sur iOS et Android (ils facturent 30 %) et ~ 92 % sur le Web (cela pourrait être mieux, selon le processeur de paiement). Après la première année, les frais iOS et Android chutent à 15 % et nous ajouterons un petit montant en plus, en fonction du volume.

Le tweet indique que le réseau social « aidera à promouvoir votre travail » – sans aucune information sur la forme que cela peut prendre – et que votre contenu reste le vôtre si vous changez de plate-forme.

Les utilisateurs de Twitter doivent demander l’accès aux abonnements, et certains signalent que la fonctionnalité n’est pas disponible dans leur pays, tandis que d’autres disent avoir vu le nouveau nom il y a des mois, l’ont appliqué et rien entendu depuis.

Changements bleus de Twitter

Les dernières fonctionnalités ont été annoncé par le compte Twitter Write.

Nous apportons des améliorations à l’expérience d’écriture et de lecture sur Twitter ! À partir d’aujourd’hui, Twitter prend désormais en charge les Tweets jusqu’à 10 000 caractères, avec une mise en forme de texte en gras et en italique. Inscrivez-vous à Twitter Blue pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités.

Les réactions initiales ne semblaient pas trop positives, beaucoup déclarant qu’elles ne lisaient déjà pas les longs tweets.

Et d’autres se moquent de l’affaire.

Gras *et* italiques pour 8 $/mois ? Tout un forfait ! – Brian Ries (@moneyries) 14 avril 2023

