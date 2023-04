L’ordinateur de poche Xbox arrive ? Windows 11 obtient le mode de jeu portable

La semaine dernière, nous avons été surpris par le fait que Sony travaille sur une console portable. Après l’échec colossal de l’entreprise avec la PS Vita, nous n’avions plus aucun espoir pour une nouvelle console portable. Cependant, il semble arriver très bientôt sous la forme de la PlayStation Q Lite. L’appareil peut finir par être un autre fiasco, après tout, il semble limité à fonctionner uniquement en lecture à distance avec la PS5. Cependant, cela montre clairement qu’il existe une tendance pour les consoles portables, et tout le monde veut prendre une part de ce marché. Après le succès du Steam Deck de Valve et la domination de la Nintendo Switch, tout le monde veut avoir une part du gâteau. Apparemment, Microsoft pourrait préparer le terrain pour un monde plein de consoles portables avec Windows 11. Ou est-ce le premier signe d’une nouvelle Xbox Handheld ? Trouvons-en un.

Xbox a certainement conquis sa place comme l’une des plus grandes forces de l’industrie du jeu vidéo. Cependant, Microsoft n’a jamais montré d’intérêt pour le marché des ordinateurs de poche. Nintendo est l’un des pionniers du segment, tandis que Sony a connu des jours très réussis à l’époque de la PSP. En ce qui concerne Microsoft, nous n’avons jamais rien vu de proche d’une console Xbox portable. Est-ce le bon moment pour un ? Eh bien, peut-être, mais peut-être que ce n’est pas ce à quoi nous nous attendons.

Windows 11 avec une interface utilisateur optimisée pour les ordinateurs de poche est une réalité

Bien que Microsoft vende toujours du matériel de jeux vidéo, la société se concentre sur les services. Le géant a acquis de nombreux studios et éditeurs pour construire un solide écosystème de producteurs de jeux. Tout semble être un mouvement pour continuer à renforcer son portefeuille de services comme Xbox Cloud et Game Pass. Windows 11 est une branche différente mais possède de nombreuses fonctionnalités qui s’intègrent à l’écosystème Xbox. Cela est également dû au fait que la plupart des jeux Xbox sont disponibles pour Windows, et Microsoft souhaite que les joueurs PC aient une expérience agréable. Avec la récente mise à jour, Windows 11 obtient un mode optimisé pour les consoles portables.

Une vidéo récente partagée sur Twitter montre que certains hauts fonctionnaires de Microsoft jouent avec l’idée d’un mode Windows Handheld. Ainsi, le système d’exploitation sera polyvalent pour prendre en charge les consoles portables. Avec le succès de Steam Deck, de nombreuses consoles portables émergent. Asus, par exemple, dévoilera bientôt sa propre console portable et elle fonctionnera sous Windows 11. Avec ce nouvel ajustement de l’interface utilisateur, le système d’exploitation fonctionnerait parfaitement sur le matériel à venir d’ASUS.

Microsoft semble ajuster son système d’exploitation à une nouvelle tendance du marché. Ceux qui souhaitent s’aventurer dans le segment des ordinateurs de poche trouveront dans Windows 11 une expérience transparente. En ce qui concerne une Xbox portable, il y a des rumeurs à ce sujet, mais nous ne pensons pas que ce soit une grande indication de son arrivée. S’il y a un ordinateur de poche Xbox à venir, nous pensons qu’il empruntera le même chemin que Sony emprunte avec la PlayStation Q Lite. Plutôt que de vendre du matériel pour exécuter des jeux natifs, Microsoft lancera probablement du matériel pour les jeux en nuage. Après tout, le Xbox Cloud est l’un des services en plein essor de l’entreprise.

Une console portable Xbox ? Peut-être pour le cloud gaming

Les images sont le résultat d’un projet de hackathon de septembre 2022. Les projets contenaient une partie du travail de Dorotyh Feng, une designer UX senior chez Microsoft. Le développement a également été réalisé par Hayden McAfee, qui travaille spécifiquement sur l’expérience de jeu Windows. Il comprend un lanceur pour jouer à des jeux d’Epic Games Store, Steam, EA Play et, bien sûr, PC Game Pass. La conception facilite l’utilisation sur les appareils à écran tactile et les contrôleurs. Il s’agit d’un prototype, et à ce stade, il n’y a aucun moyen de dire s’il deviendra une réalité.

Il est intéressant de voir qu’il y a du travail au sein de Microsoft pour rendre Windows 11 plus polyvalent. À l’heure actuelle, cela n’indique pas le lancement d’une Xbox Handheld. Cependant, s’il y en a un à venir, nous sommes à peu près sûrs que ce sera du matériel pour faire avancer les services de l’entreprise. Contrairement au prototype possible de Sony qui nécessitera une PS5 pour la lecture à distance, Xbox pourrait lancer un produit pour fonctionner indépendamment avec Cloud et Game Pass Ultimate.

