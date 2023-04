Alors que des entreprises comme GM et Rivian font face à des réactions négatives pour ne pas avoir adopté la plate-forme CarPlay d’Apple, Ford fait exactement le contraire. Dans une déclaration à Netcost-security.fr, Ford a expliqué son raisonnement pour soutenir CarPlay… et cela nous fait réfléchir à l’avenir de la relation de Ford avec Apple et CarPlay de nouvelle génération.

Ford utilise son engagement envers CarPlay comme argument de vente par rapport à d’autres véhicules électriques tels que GM, Tesla et Rivian. Au cours des deux dernières semaines, GM a révélé qu’il ne prendrait plus en charge CarPlay dans ses véhicules électriques, à commencer par les véhicules de l’année modèle 2024, tandis que le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a doublé la résistance de son entreprise à CarPlay.

La décision de GM et les commentaires de Scaringe ont fait face à une réaction généralisée de la part des fans de CarPlay. Tesla, bien sûr, continue également d’être un obstacle à CarPlay, et rien n’indique que cela changera un jour.

Dans une déclaration à Netcost-security.fr jeudi, Ford a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner CarPlay, contrairement à certains de ses homologues.

« Nous continuons à proposer Apple CarPlay et Android Auto parce que les clients apprécient la capacité qui permet un accès et un contrôle faciles de leurs applications pour smartphone, en particulier nos clients de véhicules électriques, car certains véhicules électriques n’offrent actuellement pas ces fonctionnalités », a déclaré un porte-parole.

Cette maquette CarPlay de nouvelle génération d’Apple ressemble à l’intérieur d’une Mustang Mach-E.

Cela donne à une entreprise comme Ford une grande ouverture pour se lancer sur CarPlay. La société est un fervent partisan de CarPlay et d’Android Auto depuis des années. Il a également récemment déployé une mise à jour du micrologiciel de plusieurs de ses voitures, y compris la Mustang Mach-E, qui améliore encore l’expérience CarPlay et permet à l’interface d’Apple de dépasser davantage l’écran d’infodivertissement de la voiture.

Si quelqu’un est en mesure d’adopter pleinement CarPlay, c’est bien Ford. Après tout, l’ancien directeur d’Apple Doug Field – qui a dirigé l’équipe Apple Car « Project Titan » pendant plusieurs années – travaille maintenant chez Ford en tant que vice-président des « VE et des systèmes numériques ». Ford figure également sur la liste des constructeurs automobiles d’Apple qui s’engagent à prendre en charge sa plate-forme CarPlay de nouvelle génération.

Polestar est une autre entreprise sur la liste CarPlay de nouvelle génération d’Apple. Fait intéressant, le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a rendu visite à Apple Park la semaine dernière, comme l’ont repéré les utilisateurs sur Reddit (merci, Haydio !). On ne sait pas ce que faisait Ingenlath à Apple Park, mais il est probablement prudent de supposer que c’était quelque chose lié à CarPlay.

Apple a déclaré que les premières voitures avec prise en charge CarPlay de nouvelle génération seront annoncées cette année, à temps pour que les véhicules de l’année modèle 2024 commencent à sortir de la chaîne de montage. Ford ou Polestar prendront-ils les devants et seront-ils parmi les premiers supporters de la nouvelle expérience CarPlay ? Cela aurait certainement beaucoup de sens… mais nous devrons attendre une annonce officielle de Ford et/ou d’Apple pour en être sûr.

Indépendamment de ce qui se passe avec CarPlay de nouvelle génération, il est prometteur de voir des entreprises comme Ford exprimer leur engagement envers la plate-forme. La société fabrique certains des véhicules électriques les meilleurs et les plus populaires sur le marché et a publiquement promis de continuer à investir dans son activité de véhicules électriques.

